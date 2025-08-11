◆卓球 ◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜 最終日（１１日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

男子シングルスで世界ランク４位の張本智和（トヨタ自動車）が頂点に立った。５月の世界選手権個人戦金メダルで、同２位の王楚欽（中国）との決勝を４―２で制した。ＷＴＴチャンピオンズで初代王者に輝いた２２年７月の欧州サマーシリーズ以来、２度目の優勝を飾った。

初の自国開催で日本男子のエースが躍動した。王とは過去の対戦で２勝１２敗。直近８連敗中だった。準決勝後「格上なので、自分は向かっていくだけ。でも捨て身ではなく、しっかりチャレンジャーの気持ちでプレーしたい。何よりも決勝で勝つという強い意志で臨むことが一番大事」と意気込んでいた。

世界王者に前陣での高速ラリーで上回り、第１ゲーム（Ｇ）を１１―９で先取。第２Ｇも７―２から相手の強打をバックハンドのカウンターで鮮やかに返すなど、勢いは止まらなかった。王が何度も首をかしげる圧巻のプレーを続け、第３Ｇも１１―８で制した。

第４Ｇは相手が先行。６―１０から３連続得点で追い上げたが、強烈な３球目のフォアで打ち抜かれた。第５Ｇも１１―１３で競り負けた。それでも第６ゲーム。出足から３連続得点で波に乗ったが、４―２の場面で足を痛めた様子を見せ、審判にメディカルタイムアウトを求めた。大会の規定にのっとり、メディカルブレイクで大会側の医療スタッフに聞き取りを受け、両足の太もものマッサージなどを受けた。

再開後、フットワークにやや不安を抱える様子を見せながらも、確実性を重視したプレーでリードを広げた。最後は１０―４から台上の攻防を制し、静かに歓喜したが、優勝が決まった後は、シャツを脱ぎ上半身裸になって勝利の雄叫びをあげた。

コート上での優勝インタビューで「本当に信じられないです。皆さんありがとうございます。彼とは負ける数が１０回も多いので、思い切ってやるしかないと思っていた」と歓喜のあまり声を震わせた。