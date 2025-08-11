¡Úµð¿Í¡Û»°ÄÍÎ°À¸¤¬£²ÀïÏ¢È¯¡¡¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î£·¹æ¥½¥í¡¡²ÝÂê¤Îº¸ÏÓ¤«¤é±¦ÍãÀÊ¤Ø¡Ä£²·³Àï
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½³ÚÅ·¡Ê£±£±Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î»°ÄÍÎ°À¸³°Ìî¼ê¤¬¡¢£²ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë£·¹æ¥½¥í¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤À¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦³ÚÅ·Àï¤Ë¡Ö£¶ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££²²óÌµ»àÆóÎÝ¤ÇÍ··âÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ£³Ï¢ÀïÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¤¹¤ë¤È¡¢£µÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¸²óÀèÆ¬¤Ç¤Ïº¸ÏÓ¡¦µÝºï¤ÎÊÑ²½µå¤òÂª¤¨¡¢±¦Íã¤Ø¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤ë°ìÈ¯¤ò±¿¤ó¤À¡£
¡¡£¹Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê³ù¥±Ã«¡Ë¤Î£¸²ó¤Ë¥¶¥Ð¥é¤ÎÆâ³Ñ¹â¤á£±£µ£¶¥¥í¤ò±¦ÍãÀÊ¤Ø±¿¤ó¤À£¶¹æ£²¥é¥ó¤ËÂ³¤¯¡¢£²ÀïÏ¢Â³¤Î¥¢¡¼¥Á¡£²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤ëº¸Åê¼ê¤«¤é¤Î°ìÈ¯¤Ç¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï²¬ÅÄ¤ËÊÂ¤ó¤Ç¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î£·ËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£