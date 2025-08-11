¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡¡Âç¶¿ÍÕ·îÇÕ¡ÛÊÒ²¬ÂçÃÏ¡¡Æü¤Þ¤¿¤®¤ÎÏ¢¾¡¡¡¡Ö²ó¤Ã¤¿¸å¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¡ÖBTSÂç¶¿³«ÀßµÇ°Âè27²óÂç¶¿ÍÕ·îÇÕ¡×¤Î2ÆüÌÜ¤¬¡¢11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡½éÆü¤ò2¡¢1Ãå¤Î¹¥Ãå¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿ÊÒ²¬ÂçÃÏ¡Ê29¡áÅìµþ¡Ë¤¬¡¢2R¤Ç3¥³¡¼¥¹·þ¤ê¤ò·è¤á¤ÆÆü¤Þ¤¿¤®¤ÎÏ¢¾¡¡£¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²ó¤Ã¤¿¸å¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£Å¸¼¨¥¿¥¤¥à¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÜÈÖ¤Ë¹Ô¤¯¤È½Ð¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¹¥´¶¿¨¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÃæÌî¼¡Ïº¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤ÎÆÀÅÀÎ¨¥È¥Ã¥×¤ÇÍ½Áª¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢12Æü¤Î3ÆüÌÜ¤Ï4¹æÄú¤Î2R¤È5¹æÄú¤Î12R¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£