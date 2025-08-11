◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-DeNA(11日、神宮球場)

6月20日のオリックス戦以来となる1軍マウンドにあがったヤクルト・小川泰弘投手。5回無失点と落ち着いた投球を見せ、勝利投手の権利を手に降板しました。

小川投手は初回、ランナーを背負うも要所を抑え無失点の立ち上がりとします。援護したいヤクルト打線は初回から躍動。無死1、3塁の好機をつかむと内山壮真選手に先制タイムリーが生まれました。援護をもらった小川投手はその後も落ち着いた投球を継続。2回以降は得点圏にランナーを背負うも、得点を許しません。

すると打線はさらに躍動。3回には先制タイムリーを放った内山選手に第7号2ランが生まれ、さらに続く村上宗隆選手にも第4号ソロが生まれるなど、4点リードとしました。

大量援護をもらった小川投手は4回、先頭からの連打で無死1、3塁のピンチを招きます。それでも京田陽太選手を見逃し三振に取ると、代打・フォード選手をセカンドフライとし、桑原将志選手もセンターフライで3アウトとしました。さらに5回には打者3人で抑え、この回のマウンドを降りました。

直後には再びヤクルト打線が奮起。先頭・内山選手のヒットから始まる打者一巡の猛攻で、一挙5得点をあげます。この間に小川投手にも打席が回るも、代打が送られ交代となりました。なおここで代打起用された北村拓己選手は走者一掃のタイムリー2塁打を放っています。

この日の小川投手は5回85球を投げ、被安打7、奪三振6、与四球2、無失点という成績。この時点でヤクルトは9点リードとしています。