11日午前4時10分ごろ、熊本県甲佐町豊内で、30代の女性から「家族と車で避難しようとして、土砂崩れに巻き込まれた」と119番があった。上益城消防本部によると、午前5時半ごろ、土砂に埋まった車に取り残されていた女性と4歳の女児、1歳の男児が意識がある状態で救助されたが、50代の夫が行方不明になっている。

消防や県警などの数十人が重機を使いながら捜索活動を続け、同日午後1時半ごろ、現場近くで心肺停止状態の男性が見つかった。女性の夫の可能性があるとみて、県警が身元の確認を進めている。

（古川剛光）

低気圧や停滞する前線の影響で九州を中心に11日も大雨が続いた。気象庁は未明から朝にかけて熊本県の玉名市、長洲町、八代市、宇城市、氷川町、上天草市、天草市に大雨特別警報を発表。午後に大雨警報に切り替えた。県警や地元消防などによると、男女2人が心肺停止状態で見つかり、そのほかにも川に流された人がいるとの情報がある。

熊本県八代市では11日午後「車1台が用水路に転落している」と119番があり、車内から高齢とみられる女性が心肺停止状態で見つかり、病院に搬送された。玉名市の境川では人が流されたとの情報がある。

美里町では土砂崩れで住宅が壊れ、60代の住人の男性が巻き込まれたが、救助された。意識があり会話ができる状態で、病院に搬送された。上天草市内のキャンプ場に続く道路が土砂崩れで寸断され、場内の客と従業員計15人が一時孤立状態となったが、消防が救助するなどして避難した。

また福岡県福津市で10日午後、市内の川に60代の男女2人が流されたと119番があったことが判明。川は当時、氾濫していたといい、捜索が続いている。

JR九州は九州新幹線の運行を始発から見合わせていたが、午後に全線で運行を再開した。東海道・山陽新幹線は始発からほぼ通常通り運行。山陽では、九州の影響で一部に行き先変更が出た。

熊本県内では熊本市など6市4町の災害救助法適用が決定。玉名市では11日午前2時20分までの6時間降水量が370・5ミリとなった。平年の8月1カ月分の約2倍で、同地点の観測史上最大になった。