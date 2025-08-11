散策後にすぐ帰るのは味気ない。と思うあなた、地元のバーへ向かいませんか。静かに飲むだけでもいい、おいしいつまみと楽しんでもいい。過ごし方は自分次第。夜はまだまだ長いのです。

ひとりでも心地いい隠れ家バー『ワインと小皿料理 Amilas（アミラス）』＠根津

女性ひとりでもふらっと入れるワインバーを――。

それが店主の加藤さんが心掛けること。本や絵画を飾ったアットホームな店内は友人の部屋を訪ねたかのような、自宅で寛いでいるような。だからだろうか、常連は多いが初めてでも疎外感はなく、ゆるゆる溶け込める独特の安心感がある。

『ワインと小皿料理 Amilas（アミラス）』手前：店主お任せ盛り合せ4種1300円（内容は日替わり）奥（右）オレンジサンタコロンバエルグリソ2022（イタリア）1250円 奥（左）白ジュリアンピノーポークソーダNV（フランス）1200円 写真はパクチー入りの水餃子やオリーブとアンチョビのポテサラなど。加藤さんはスパイス香辛料ソムリエの資格も持つ

グラス中心のワインはナチュラル＆イタリア産を軸に常時15種ほど。夏はさっぱりした味を多くするなど季節に合わせて、いや何なら1週間でガラリと入れ替えることもあるそう。というのも毎日通ってもらえる店でもありたいから。

つまみは小皿でちょこちょこと。たとえ夜遅くても罪悪感がないよう、体にやさしい旬野菜を使った家庭料理を揃えている。けれどスパイスをアクセントにしたり、ちゃんとワインに寄り添う味。つまりは小皿とグラスを行ったり来たり……心地よく酔えます。 加藤さんはスパイス香辛料ソムリエの資格も持つ。

店主・ソムリエ：加藤あゆ美さん「お家のように好きに過ごしてください」

［店名］『ワインと小皿料理 Amilas(アミラス)』

［住所］東京都文京区根津2-19-4根津逢初2号館2階

［電話］070-4025-5855

［営業時間］18時〜24時、土・祝15時〜23時

［休日］不定休

［交通］地下鉄千代田線根津駅1番出口から徒歩2分

繊細な技を随所に感じる洗練された味『Bar長谷川』＠根津

一方、しっとり締めくくりたいなら路地に佇むこのバーを目指せば間違いない。

名物ハイボールはウイスキーダブル、強炭酸、氷なし、レモンピールの香りが鼻先でふわり。たまらず喉に流せば……はあぁぁ。大抵の人はこうなる。という修業先のスタイルのそれが人気なのは言うまでもないが、店主・長谷川さんの技量を思い知るのはスタンダードカクテルだった。

ようかん・ア・ラ・カルバドス600円 ラスティネイル1400円 ジントニック1200円

『Bar長谷川』手前：ようかん・ア・ラ・カルバドス600円 真ん中：ラスティネイル1400円 奥：ジントニック1200円 ジントニックは飲みやすさを考えてグラスにピッタリ収まるよう削った四角い氷をひとつ。ようかんはスコッチとドランブイを使ったラスティネイルに合う

ジントニックは清廉とした飲み心地。シンプルゆえにごまかしが利かない定番をいかにおいしく作るか。それには味のバランスは当然、氷の形状など口当たりや飲みやすさも重要とか。感心するのはつまみも。そっとつまんでスマートに口に運べるサンドイッチは美しさも味もバーのつまみとして完璧だ。

意外な「ようかん」は酒に合うようカルバドス入りの手作り。そういう繊細さも、いいバーだなぁとつくづく思う。

『Bar長谷川』店主：長谷川森人さん

店主：長谷川森人さん「シンプルな味こそ難しいと思っています」

［店名］『Bar長谷川』

［住所］東京都文京区根津1-22-16

［電話］03-3822-7577

［営業時間］17時〜24時、土・日・祝15時〜23時

［休日］水

［交通］地下鉄千代田線根津駅1番出口から徒歩3分

ひとりでも楽しめる地元のバーをはしご

昼は散策客で賑わう谷根千も夜が深まれば静かな街に。せっかくですもん、昼とは違う夜のバー活と参りましょうよ。

向かったのは『BARくるみ』。実は数年前に取材してから何度か訪れている。女性店主の繊細な技と凛とした所作がかっこいいんだよなあ。頼んだイチゴのカクテルはフレッシュな甘酸っぱさにきゅん。いやあ今宵は平和だ。だって「お〜」と言えば「貞治」、「よしっ」と言えば「幾三」とかチャチャ入れる編集武内と別行動だから。

静かに飲んでたらスマホが震えた。噂をすれば。「すずらん通りのバー『SANDGLASS』で飲んでます」。送ってきた写真はイチゴのカクテル……てか同じやん。「3口で飲み干すと『早いですね』と店主。なので2杯目はウイスキーロック！」。イチイチ報告せんでいいがな（笑）。

取材時の『BARくるみ』のイチゴのカクテルはジンベース。他にも旬の果物を使うカクテルにファンが多い

それにしても女性ひとりで気軽に入れるバーってありがたい。2軒目に寄ったワインバー『アミラス』もそうだった。

気さくな常連さんと話が弾んで杯が進み、もう1杯！と叫んだ時に再びスマホぶるぶる。「常連Mさんと痛風の話で盛り上がっちゃって。会計したけどもう1杯！」。先のイチゴといい、何だかんだシンクロする武内に会いたくなってきた。

で、合流したのが『Bar長谷川』。酒もつまみもいい名店だ。名物ハイボールで反省会。「Mさんとはまた飲みましょうと握手して帰りました。これも常連さんが多い小さな店だからこそ。80歳の方も来るんですって」。ほほぅ。と言えば当然「ホケキョ」。うん、やっぱり落ち着く。飲んだり食べたり、谷根千のバーも様々。あなたは、どこで誰と〆ますか？

『SANDGLASS』の季節限定イチゴカクテル。果実のカクテルからハードリカーまで幅広く揃う。10数席程度のバー

