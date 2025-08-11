モデルでタレントの梨花（52）が11日までに自身のYouTubeチャンネルをを更新。「【美容医療】失敗しました」と題した動画をアップし、失敗したことから得た「気づき」について語った。

美容医療で失敗したことを赤裸々に明かした梨花。ヒアルロン酸を除去する施術を受けたといい、「戻れて良かった」と安堵（あんど）の表情を見せた。

しかし、世間から厳しい声があるようで、「でね、戻れて良かったっていうのにね、“まだこことこことここもやってんじゃねーかよ”みたいなことを言ってくる人がいるんです」と語り、「おだまり！」と声を荒げた。

「何もしないとか言ってないし、あのやりすぎが良くないって話と気づきの話をしてるんですね、この動画で」と続けた。

そして、「歳をとる覚悟が足りなかったのかな」と振り返りつつ、「きれいになりたいっていう荷物がちょっと重かったので、ちょっと軽やかに欲張らずに…欲張っちゃうんだよね」とため息。

「情報がたくさんあって何でもできちゃう時代。抗おうと思えば、いくらでも抗える。もうキリがない。本当にキリがない」とかみしめ、今回の美容医療失敗を通じ「“もっともっと”を辞めようと思ったことと、少しでもすてきな人間でいられるように頑張りたいなって凄く思いましたね。当たり前のことなんですけどね。分かってたことだけど、凄くいい改めての気づきになりました」と語った。