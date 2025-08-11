ÁÆÉÊ¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¤Î·àÃæ²ÎÁûÆ°¤Ë¡È¥³¥ó¥È¡É¤Ç¸ÀµÚ¡ÖYOSHIKI¤òÀÕ¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤¬11Æü¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¤Î·àÃæ²ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¿Íµ¤´ë²è¡Ö1¿Í»¿ÈÝ¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¡£ºÇ¶á¤¢¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÐ¤Ã¤¿°Õ¸«¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡È»¿ÈÝ¡É¤ò¸ò¤¨¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁ´Éô¥³¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù·àÃæ²Î¤¬X JAPAN¤Ë¹ó»÷¤È»ØÅ¦¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡18ÏÃ¤Ç¤ÏÆ±¥Ð¥ó¥É¤Ë¸«¤¿ÌÜ¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¥¥ã¥é¤¬ÅÐ¾ì¤·¡Ö¹È¡×¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë³Ú¶Ê¤òÈäÏª¡£YOSHIKI¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö²¿¤³¤ì¡¢XJAPAN¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤¨¡¼¡©¤³¤Î·ï²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¤¢¤ê¡©¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Ç¶á¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢YOSHIKI¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÉô¤Ç¡ÖSNS¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Î¢¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁÆÉÊ¤Ï¡ÖYOSHIKI¤òÀÕ¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¼é¤é¤ì¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅöÁ³¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êºî¶Ê¼Ô¤³¤½Âº½Å¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤ä¤È»×¤¦¤«¤é¤µ¡£Ãã²½¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤â¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£