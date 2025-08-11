視野の欠損などの症状が出る「緑内障」。しかし、なかには「緑内障かも？」と思い、医者にかかったところ、「近視」と診断されてしまうパターンも。緑内障は診断の難しい病気のため、近視の症状と混同されることもある、と二本松眼科病院・副院長の平松類先生は言います。緑内障と近視の関係性や、眼科医の適切な探し方について、教えてもらいました。

診断が難しく、誤診も多い「緑内障」

緑内障の診断はとても難しくて、とくに強い近視と混同されることがあります。

【イラスト】正常な場合と近視の場合の「眼球の違い」

緑内障は、眼圧の上昇をはじめとしたさまざまな原因により、視神経がダメージを受けて視野が欠損する病気です。

しかし、じつは強い近視の人のなかにも、視野が欠損してしまう人がいます。また、視野欠損は先天的なケースもあり、必ずしも「視野欠損＝緑内障」とはいえないのです。

私の勤める病院でも、ほかの病院で強い近視と診断されたのに、実際は緑内障で、その間の治療が遅れたことで、症状が進行してしまったという患者さんが結構いらっしゃいます。

「緑内障かもしれない…」と少しでも心配なときには、地元の眼科でもよいですが、専門医を受診されることをおすすめします。

●緑内障の専門医はどうやって探せばいい？

では、緑内障の専門医には、どのようにアクセスすればよいのでしょうか。

手っとり早いのはウェブ検索ですが、じつはどの眼科でも白内障・緑内障は取り扱うメインの病気として紹介されているため、一見しただけでは緑内障の専門医かどうかはわかりません。

まず確認すべきは、医師の経歴です。緑内障の専門医であれば、緑内障専門外来での勤務経験、緑内障の手術をおこなった実績例などが具体的に紹介されています。

また、日本緑内障学会の会員であることも専門医である証となります。会員になるためには、現会員からの推薦が必要だからです。

また、「CiNiiResearch（https://cir.nii.ac.jp/）」というウェブサイトの検索バナーで医師の名前を検索し、緑内障に関する論文を発表しているかどうかを確認するのも専門医を見つけるよい方法です。

●緑内障と近視の誤診によるリスク

緑内障と近視は、OCT検査によって判別できますが、専門医でも診断は簡単ではありません。近視の治療方法は確立していないため経過観察となりやすく、実際は緑内障であった場合は、治療が遅れるリスクがあります。

緑内障と近視の「併発」で起こるリスクも

強い近視の人が緑内障と誤診されるケースがあると前述しましたが、じつは近視の人が緑内障を併発することも多く、また、近視自体が視神経にダメージを与えるため、緑内障とダブルパンチで、視野欠損が進行してしまうこともあります。

さらに視神経のダメージが緑内障によるのか、近視によるのかがわかりにくくなるので、治療が困難になり、やっかいです。

近視の症状は、普段近くで物を見る習慣から発症します。またスマートフォンやパソコンを長時間使い続けることでも促進されます。

一般的に眼球の大きさは、直径24mm程度ですが、近視になると眼球の奥行きが広くなって、直径30mm程度の大きさになるケースもあります。眼球が横長に伸びるほど、視神経は強く引っぱられて負荷が大きくなるのです。

近視は、緑内障を引き起こす危険性を高めるだけでなく、白内障や網膜剥離、加齢黄斑変性のリスクも増長します。

また、レーシックなどの近視を矯正する手術をした人は、近視の症状自体は改善しても眼球は伸びたままなので、とくに要注意です。

近くを見る作業が続いたときは、遠くを見て休憩しましょう。