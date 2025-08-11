９〜１０日にかけ、宮城県内では市街地などでクマの目撃が相次いだ。

気仙沼市の住宅街に出没したほか、大崎市では倉庫の網戸が壊される事案も発生し、警察が警戒を強めている。

気仙沼市の住宅街では１０日午前７時半頃、高齢女性らが自宅前の路上にクマがいるのを目撃した。気仙沼署によると、現場は同署から約５００メートル北西の地点で、クマは東に逃げた。同署がパトカー複数台で警戒したが、見つからなかったという。

大崎市では、同日午前６時１５分頃、民家の敷地内にある倉庫で網戸がクマに壊される被害があった。古川署によると、倉庫には切った竹などが保管されていたが、他に被害はなかった。同８時頃には約３００メートル南の畑でもクマが目撃され、同署は同じ個体とみて警戒を続けている。

９日夕にも、仙台市青葉区の国道４８号で、普通乗用車が飛び出してきたクマと衝突する事故があった。仙台北署によると、車に乗っていた５人にけがはなかった。クマは森林に立ち去ったという。

宮城県内でクマの目撃件数が増加していることを受け、県は７月２９日、全域を対象に、８月３１日までの期間を定めて「クマ出没警報」を発令した。県自然保護課は生ごみを放置しないことなどを対策として呼びかけている。