Æ°Êª¼Ì¿¿²È¤Î´ä¹ç¸÷¾¼¤µ¤ó¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¤¬¡¢10Æü»³¸ý¸©»³¸ý»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°Êª¼Ì¿¿²È¤Î´ä¹ç¸÷¾¼¤µ¤ó¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ç¤Ï¡¢»³¸ý¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë´ä¹ç¸÷¾¼¼Ì¿¿Å¸PANTANAL¤ËÅ¸¼¨Ãæ¤Î¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¥¬ー¤¬¥ï¥Ë¤ò¤È¤é¤¨¤ë¼Ì¿¿¤Ï¡¢ËèÆü¸áÁ°6»þ¤«¤é¸á¸å6»þ¤Þ¤ÇÀî¤ò¥Üー¥È¤Ç¾å¤ê²¼¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ë¬¤ì¤¿½Ö´Ö¤ò»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉÝ¤¬¤ë¤È¤³¤Á¤é¤â´í¸±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ï¥Ë¤µ¤óÂç¾æÉ×¤À¤è¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢Æ°Êª¤È¸þ¤«¤¤¤¢¤¦¤È¤¤Ë¤ª¸ß¤¤¤ÎÂ©¤ò¤Ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¿¾ï¿´¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥Ë¤¬¼ê¤Î¤È¤É¤¯µ÷Î¥¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¤È¤Ä«Æü¤¬¾º¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡Ö»õ¤¬¤Í¡¢¤¹¤´¤¯Èþ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤«¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖËÍ¤¬¥É¥¥É¥¤·¤¿¤ê¤¢¤Ã¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ã¤Æ¡¢¤¤Ã¤È¼Ì¿¿¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤¹¤´¤¯¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
´ä¹ç¸÷¾¼¼Ì¿¿Å¸¥Ñ¥ó¥¿¥Êー¥ëÀ¶Î®¤¬¤Ä¤à¤°Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÂç¼¾¸¶¤Ï¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ç¡¢Íè·î7Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£