»°Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿8·î11Æü¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¼ÅÄ³¤Ãæ¿åÂ²´Û¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿åÂ²´Û¤Ç¤Ï¥µ¥á¤ÎÆÃÊÌÅ¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ª¥¶¥á¤ÎÎäÅàÉ¸ËÜ¤òÄ¾ÀÜ¿¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¬¡Ö¥µ¥áÈ©¡×¤Î´¶¿¨¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÍè´Û¼Ô¡äQ.¤É¤¦¡¢¿¨¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ï? ¡Ö²¿¤«¡¢Îä¤¿¤¤¡×
¡ãÍè´Û¼Ô¡ä¡Ö»õ¤¬±Ô¤¤¤·¡¢ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡×
¥¢¥ª¥¶¥á¤ÏºÇ¤âÂ®¤¯±Ë¤°¥µ¥á¤Ç¡¢¿å¤ÎÄñ¹³¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤ËÈ©¤Ï¤Ê¤á¤é¤«¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥µ¥á¤ÎÆÃÊÌÅ¸¼¨¤Ï¡¢9·î7Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£