¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ôー¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹­Åç¤Ç¶¥ÎØ¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÂÎ¸³²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¹­Åç»ÔÃæ¶è¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ôー¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹­Åç¤Ç¤Ï¶¥ÎØÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¡¢¥×¥í¤ÎÁª¼ê¤ò·Þ¤¨¤ÆÎý½¬¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤°¥Ñ¥ïー¤ò·×¤ë¥ï¥Ã¥È¥Ð¥¤¥¯¤ÎÂÎ¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

»²²Ã¼Ô¤é¤ÏÃæ¹âÀ¸¤Ê¤É¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¥³ー¥Á¤«¤é¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤ÎÏ¤Î½Ð¤·Êý¤Ê¤É¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¿¹ºê¹À»Ê¤µ¤ó¤â¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¹â¹»£³Ç¯À¸¡ÖÎ¦¾å¶¥µ»¤ò¼ç¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥»¥«¥ó¥É¥­¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¼«Å¾¼Ö¤¬¹¥¤­¤Ê¤Î¤Ç¶¥ÎØ¤ÎÆ»¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×

¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ·ú¤ÆÂØ¤¨¤¬¿Ê¤à¹­Åç¶¥ÎØ¾ì¤Ï¡¢£±£±·îËö¤´¤í¤«¤é¤Î¥ìー¥¹ºÆ³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£