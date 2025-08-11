「イカ」と「アンチョビー」を組み合わせた新シリーズ「イカチョビ」（波座物産提供）

川崎市多摩区にある「波座（なぐら）物産」が、若い世代にも「イカの塩辛」の魅力を広めたいと、「イカ」と「アンチョビー」を掛け合わせた新商品「イカチョビ」シリーズを生み出した。目新しさで幅広い世代の関心を集めようと奮起し、併せてファンに長年愛される看板商品の伝統も守り抜く。創業５０年を超える老舗には、１４年前の大震災を経て気付いたものがある。

同社の朝田慶太代表取締役（４６）は新たな顧客層の開拓に頭を悩ませていた。「女性や若い世代にもっと親しみを持ってもらえないだろうか…」。主な購入者は５０代以上。看板商品のラベルも黒の背景に金色の文字で高級感にあふれ、酒のつまみというイメージを持つ人も少なくない。悩む朝田さんの頭に浮かんだのが１０年ほど前に知人と交わした会話だった。「イカとアンチョビーを合わせたら面白いのでは」

女性スタッフと率直に意見を出し合い、改良を重ね、臭みを消して香ばしさを引き出すための製法を吟味したりと、試行錯誤を繰り返した後、今年１月に３種類の新商品が完成。イカの耳を細かくカットし、甘口のアンチョビー風の味わいに仕上げた「イカチョビ スタンダード」、キムチの風味が広がる甘口タレに絡めた「キムチ」、独自の調味液に絡めた「めんたいこ」。ラベルには愛らしいオリジナルキャラクター「イカすくん」を据え、赤や水色の背景にポップな字体で商品名をつづった。

誕生の背景をたどると、創業者で朝田さんの父・長兵衛さんの出身地、宮城県気仙沼市につながる。東京都内で同社を興した後、縁があって川崎へ移転した長兵衛さんは、故郷のイカを使った「塩辛」の製造にこだわり続けた。