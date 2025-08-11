フジテレビ系特番「爆笑レッドカーペット 真夏の最新ショートネタ60連発！大復活SP▼新スター爆誕」（月曜午後6時半）が11日、放送された。

昨年の「M−1グランプリ2024」で準優勝したお笑いコンビ、バッテリィズが出場。事前VTRでは「純粋無垢のピュア漫才」と紹介された。

約1分間で、「SDGs」をネタの漫才を披露。寺家が「簡単に説明すると、Sustainable Development Goalsの略で、Leave no one behind、誰1人取り残されない社会を目指そう…」と説明すると、エースは「俺、取り残されてるやろ！」とツッコミを入れて爆笑を誘った。

X（旧ツイッター）では「#爆笑レッドカーペット」がトレンド入り。「バッテリィズこのネタフルで見たい」「バッテリィズのエースは、ボケなのかツッコミなのか、いまだに判断しかねている笑」「バッテリィズ、時間かけた方が面白いタイプだな」などと書き込まれていた。

07年2月から放送開始し、08年からレギュラー化。10年8月で終了も、その後も特番として継続。今回の特番で11年ぶりの復活となった。総勢60組の芸人が約1分のショートネタを披露する。

番組MCは高橋克実と今田耕司。スペシャルMCはなにわ男子・西畑大吾。パネリストとして池田美優、GENERATIONS片寄涼太、鈴木浩介、角田夏実氏、戸田恵子、原菜乃華、吉岡里帆が出演。