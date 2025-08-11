日々を忙しく過ごしていると、目の前のタスクを片づけることで精いっぱいで、旅行やイベントなどの大きな予定がなかなか入れられないもの。片付けコンサルタントで、時間整理術に詳しい下村志保美さんは「忙しい人ほど、1年先の予定を思いきって入れてしまうことをおすすめします」と話します。そこで、今回は下村さんが実際にやっているスケジューリングのコツをご紹介します。

忙しい人ほど「1年先」の予定を入れてスケジュールを管理

2024年末から2025年の年越しは、地方で単身赴任をしている夫のもとで過ごしました。これは毎年の夫婦の恒例行事です。日頃、仕事が忙しい夫なので、住んでいるエリアのホテルでゆっくり。

【画像】旅先での著者

このときに泊まる宿は「年越し用」ということで、あいていることが最優先。夫のスケジュールがクリアになった10月ぐらいに予約を入れました。

その後、私は東京へ戻り、さらにこれも毎年恒例になっている友人たちと台湾旅行へ。これは半年前の7月から計画し、ホテルと飛行機を予約しました。そして台湾から帰宅ののち、湯布院へ。「どんな過密スケジュールなの？」って、自分でも思います（笑）。

湯布院へ一緒に行った友人とは、プライベートも仕事の話も気兼ねなくできる関係。この旅行は「おいしいものを食べて、ゆっくり温泉に入ってゴロゴロする＆おしゃべりする」のがメインなので、観光はあまりしません。

でもそんな旅の好みの合う彼女だからこそ、行ったときに「来年はどうする？」と、次の年の話になり、そのまま宿を仮押さえするというスケジュールの決め方をしています。

台湾も湯布院も「〇〇に行きたいね」となったときに「じゃあ、いつ行く？」という反応がある友人たちだからこそ、関係が続いているのかもしれません。

●時間の管理は4つの分類で考える

ここで時間管理のマトリックスをご紹介します。私の行動は、以下の4つに分類できます。

（1）重要かつ緊急

ケガをして病院に行く、緊急のトラブル対応、締めきり間近の支払い対応など。

（2）重要だが緊急ではない

家族や大切な友人と過ごす時間、自分の休息時間、資格取得やスキルアップの勉強、精神的なリフレッシュなど。

（3）重要ではないが緊急（他人の都合による対応）

かかってきたセールス電話の対応や「再来月の帰省どうする？」といった、とくにその日に返す必要のないLINEへの返信など。

（4）重要ではない緊急でもない（ムダな時間）

目的なくSNSやYouTubeを見る、なんとなく時間を過ごすなど。

友人との旅行は（2）の「重要だが緊急ではない」にあたります。なにかと忙しい大人たちにとって、2泊以上のスケジュールを合わせるのは至難の業。「予定が合ったら」では、永遠に実現しません。先送りになり続けるだけです。

でも予定を入れてしまえば、そこに向かって自然と計画を立てていくものです。

夫との旅行は「年間行事」に

夫婦の旅行、イベントも同じです。夫婦って子育て中は子ども中心の生活ですが、子どもがある程度大きくなれば、再び「夫婦2人」の関係に戻ります。

「私たち夫婦って、この先、2人っきりで楽しい時間を過ごせるのだろうか？」ふと、そんな思いが胸をよぎったのは、娘が中学生になった頃でした。

パパ＆ママとして平和に過ごしているけれども、基本的には仕事で忙しい夫と、子育てをメインに生活していた私。確実にやってくる娘の独立を前に、「夫婦2人の時間」について、なにもイメージが湧かないことに気づいたのでした。

この先離婚する予定がないのであれば、本当に夫婦2人になったときに、互いがより心地いい関係をつくっておいたほうが絶対にいい。そして、そういう関係性って、「さあ、定年退職したから仲よくしましょう」というふうに急にできあがるものではありません。

なので少しずつ築いていこうと考え、夫婦2人で行く旅行を年間のスケジュールに組み込むことにしました。

幸い、夫も私と同じで旅行好き。出かけるのが苦にならないタイプです。こうやって半分無理やりにでも共有する時間をつくることで、夫婦の関係性がよくなっていることを実感しています。

もちろん夫婦といえども、好みはそれぞれですから、旅先で夫が行ってみたいという場所に、私はそこまで惹（ひ）かれないこともあります。そんなときは無理をせずに「私はちょっと休憩してるね〜」など、自然にお互いのやりたいことや予定を尊重しています。

また小さなことですが、ふるさと納税の返礼品はお米や肉などの食べ物ではなく、旅行券をチョイスし、夫婦2人の旅に使っています。こうして未来を見据えたうえで行動することも、「豊かな時間のつくり方」ではないでしょうか。

※この記事は、『自分時間が30分増える余裕がある人の時間整理術』（扶桑社刊）より一部抜粋、再構成のうえ作成しております