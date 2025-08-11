73¥Áー¥à¤¬Ç®Àï¡¡ÆîÆüËÜ¾®³ØÀ¸¥Ð¥ìー¥Üー¥ë2025Ç¯Âç²ñ¡¡¼¯»ùÅç
¾®³ØÀ¸¤Î¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Áー¥à¸©Æâ¥Ê¥ó¥Ðー1¤ò·è¤á¤ë¡ÖÆîÆüËÜ¾®³ØÀ¸¥Ð¥ìー¥Üー¥ë2025Ç¯Âç²ñ¡×¤Ï¡¢11Æü¤¬ºÇ½ªÆü¡£¼¯»ùÅç»Ô¤Ç·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ï¡¢½÷»Ò¥Ñー¥È¤Ë17¥Áー¥à¡¢ÃË»Ò¡¦º®¹ç¥Ñー¥È¤Ë56¥Áー¥à¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ73¥Áー¥à¡¢¤ª¤è¤½900¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñºÇ½ªÆü¤Î11Æü¤Ï¡¢¼¯»ùÅç»ÔºùÅç¤ÎÆî±É¥êー¥¹ºùÅç¥¢¥êー¥Ê¤Ç·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½÷»Ò¥Ñー¥È¤Î·è¾¡¤Ï¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¤ÈÁðÌ¶ÅÄ½÷»Ò¤¬ÂÐÀï¡£Ç®Àï¤ÎËö¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ0¤Ç¡¢ÁðÌ¶ÅÄ½÷»Ò¤¬½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÃË»Ò¡¦º®¹ç¥Ñー¥È¤Î·è¾¡¤Ï¡¢´îÆþ¤È¤Ê¤¬¤Ï¤ë¤¬ÂÐÀï¤·¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ0¤Ç¤Ê¤¬¤Ï¤ë¤¬16Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
