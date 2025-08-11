Ì¸ÅçÈ»¿ÍÄ®¤Î°ìÉô¤Ç½ù¡¹¤ËÉüµì¤â °¨ÎÉ»Ô¤ÏÌó1Ëü5900¸Í¤ÇÃÇ¿åÂ³¤¯¡¡Ì¸Åç»Ô¤Ï´Ê°×¥È¥¤¥ì¤âÇÛÉÛ¡¡¼¯»ùÅç
Ì¸Åç»Ô¤È°¨ÎÉ»Ô¤Ç¤Ï¿å¸»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÇÛ´É¤¬ÇËÂ»¤¹¤ë¤Ê¤É¤·ÃÇ¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¸Åç»Ô¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½2Ëü¸Í¤ÇÃÇ¿å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È»¿ÍÄ®¤Î°ìÉôÃÏ°è¤ÇÉüµì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿°¨ÎÉ»Ô¤Ç¤Ï°¨ÎÉÃÏ¶è¤È²Ã¼£ÌÚÃÏ¶è¤Î¤½¤ì¤¾¤ì°ìÉôÃÏ°è¤Î¤ª¤è¤½1Ëü5900¸Í¤ÇÃÇ¿å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4Æü´ÖÃÇ¿å¤¬Â³¤¯Ì¸Åç»Ô¤È°¨ÎÉ»Ô¤Îº£¸å¤ÎÉüµì¸«¹þ¤ß¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¸Åç»Ô¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦11Æü¡¢8¤«½ê¤ÇÎ×»þ¤Îµë¿å½ê¤¬Àß¤±¤é¤ìÈó¾ïÍÑ¥È¥¤¥ì¤ÎÇÛÉÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÊÑ¡£¡ÊÇÛÉÛ¤Ï¡Ë½õ¤«¤ë¡£¤â¤¦¾¯¤·¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤ë¡×
Ì¸Åç»Ô¤Ç¤Ï11ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÇËÂ»¤·¤¿ÇÛ´É¤Î½¤Íý¤¬´°Î»¤·¡¢È»¿ÍÄ®¤ÎÆâ»³ÅÄ¤ä¿ÀµÜÃÏ°è¤Ê¤É°ìÉôÃÏ°è¤ÇÉüµì¤·¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÃÏ°è¤â½ç¼¡¡¢Éüµì¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
°¨ÎÉ»Ô¤Ë¤Ï11Æü¡¢12¤«½ê¤ËÎ×»þ¤Îµë¿å½ê¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤Æ¤âÉÔÊØ¡£µí¤â»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢µí¤Ë°û¤Þ¤»¤ë¤Î¤ÏÍ¯¤¿å¤¬½Ð¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¡Ê»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×
Éüµì¤Î¸«¹þ¤ß¤Ï¡¢°¨ÎÉÃÏ¶è¤Î»Ô³¹ÃÏ¤¬º£·î20Æü¤´¤í¡¢ÌÚ¾ì¡¦Æ²»³¡¦»³²ÖÃÏ°è¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£
²Ã¼£ÌÚÃÏ¶è¤Î±Ê¸¶¡¦À¾ÊÌÉÜÃÏ°è¤Ïº£·î15Æü¤´¤í¡¢¾®»³ÅÄÃÏ°è¤Ïº£·î17Æü¤´¤í¤ÎÉüµì¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
