Image: DJI

スマホみたいに補正ありきのカメラだけど、センサーが良ければ良いほど元の素材が良くなるし。

よくぞ、といった感じ。手のひらの中に収まるボディサイズのなかに、1/1.1インチ正方形センサーを2枚も載せてきたんですよ、DJIの360度カメラ「Osmo 360」は。しかもコイツ、前後のレンズの位置が揃ってる。スティッチしたときの違和感もほとんど感じないとみた。DJIの技術力ってほんと凄いな。

Image: DJI

なお1/1.1センサーのことをDJIは「1インチ360度イメージングエリア」と言っていますが、これは横長センサーで180度/360度撮影を行なうときに使うセンサー面積だぜ、って意味らしい。ややこしいな。

Image: DJI

さてOsmo 360。ライバルを徹底的に研究してきた感じがする。レンズはf/1.9と明るく、大型センサーと合わせて暗い場所でも撮影しやすい。単体でIP68の防水性能があって水深10mまで探検できるし、動画は最高で8K/50p。写真は1億2000万画素で撮れちゃいます。

105GBの内蔵ストレージを持っているのは、大きなアドバンテージ。8K録画が可能な高速microSDカードは高いからね。Osmo 360を買ったその場で360度カメラならではのおもしろ画角で撮影できるのは強い。

Image: DJI

DJI Micや、Bluetoothマイクと接続できるのもいいところ。あとからある程度補正できるとはいっても、最初から風切り音とか入ってないほうがいいもんね。

Image: DJI

そして自転車やバイク（モーターサイクル）に固定するためのオプションを揃えてきました。日常をアクションシーンとして残したいならぴったりだ！

Image: DJI

お値段は本体・レンズカバー・ポーチのスタンダードコンボで6万7100円。360度カメラのある生活を始めるのに、おすすめの1台です。

Source: DJI