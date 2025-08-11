34¿Í¤¬ÈòÆñ½ê¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ä¤Å¤¯¡¡¼¯»ùÅç¡¦Ì¸Åç»Ô¡¢°¨ÎÉ»Ô
¼¯»ùÅç¸©¤ÎÌ¸Åç»Ô¤È°¨ÎÉ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤â¤¢¤ï¤»¤Æ15À¤ÂÓ34¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²È¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡¢ÈòÆñ¤ÎÄ¹´ü²½¤ËÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÂç±«¤Ç¡¢Ì¸Åç»Ô¤È°¨ÎÉ»Ô¤Ç¤Ï°ì»þ¡¢¤ª¤è¤½20Ëü¿Í¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÒ³²¤«¤é4ÆüÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿11Æü¤â¡¢Ì¸Åç»Ô¤Ç12À¤ÂÓ25¿Í¡¢°¨ÎÉ»Ô¤Ç3À¤ÂÓ9¿Í¤¬ÈòÆñ½ê¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¸Åç»Ô¤Î¤³¤Á¤é¤ÎÈòÆñ½ê¤Ë¤Ï¡¢ºÇÂç¤Ç7À¤ÂÓ15¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£·î8Æü¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤ä¶ÛµÞ°ÂÁ´³ÎÊÝ¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿»þ¤«¤éÈòÆñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈòÆñ¤ÎÄ¹´ü²½¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢Ì¸Åç»Ô¤ÏÈòÆñ½ê¤ËÊÝ·ò»Õ2¿Í¤òÇÉ¸¯¡£»ÔÆâ¤Î5¤«½ê¤ò²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¼³Ý¤±¤ä·ò¹¯ÁêÃÌ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÈòÆñ¤·¤¿¿Í¤Î¿´¤È¿ÈÂÎ¤Î¥±¥¢¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÌ¸Åç»Ô¡¦ÊÝ·ò»Õ¡Ë¡ÖÂç¤¤¯·ò¹¯¾õÂÖ¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÈïºÒ¤Î¾õ¶·¤òÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¾¯¤·µ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤Ê¤É¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢ÅÇ¤½Ð¤¹¾ì¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡×
ÅöÌÌ¡¢ÊÝ·ò»Õ¤ÎÇÉ¸¯¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
