ÂçÎÌ¤ÎºÒ³²¤´¤ß¡¡ÊÒ¤Å¤±ÄÉ¤ï¤ì¤ë¡¡ÅÚº½Êø¤ì¤Ç½÷À¤Î»àË´³ÎÇ§¡¡¼¯»ùÅç
¼¯»ùÅç¸©°¨ÎÉ»Ô¤ÎÅÚº½Êø¤ì¸½¾ì¤Ç10Æü¡¢¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿½÷À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï11Æü¤Ë»àË´¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Èï³²¤¬¹¤¬¤Ã¤¿Ì¸Åç»Ô¤È°¨ÎÉ»Ô¤Ç¤ÏÉüµì¤â½ù¡¹¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÎÌ¤ÎºÒ³²¤´¤ß¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤ÏÌ¤ÌÀ¤ËºÆ¤Ó±«±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂç±«¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿Ì¸Åç»Ô¤È°¨ÎÉ»Ô¤Ë¤Ï°ì»þ¡¢ÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÌëÌÀ¤±¡¢³ÆÃÏ¤Ç¸åÊÒ¤Å¤±¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¸Åç»Ô¤Ç¤Ï11ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¾²¾å¿»¿å212Åï¡¢¾²²¼¿»¿å180Åï¤ÎÈï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë¡ÖÌ¸Åç»Ô¤ÎºÒ³²¤´¤ß¤¬¤³¤Á¤é¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4～5m¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£¹â¤¯ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ì¸Åç»Ô¤ÎÉßº¬À¶ÁÝ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢»ÔÆâ¤ÎºÒ³²¤´¤ß¤¬ÂçÎÌ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎÌ¤Ï1Æü80¥È¥ó¤Ë¾å¤ê¡¢À¶ÁÝ¥»¥ó¥¿ー¤Î¤´¤ß¤ÎÈÂÆþÎÌ¤ÏÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ¶á¤¯¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÌ¸Åç»Ô´Ä¶±ÒÀ¸²Ý¡¦±öËþ·ÄÂÀ±ÒÀ¸»ÜÀß¥°¥ëー¥×Ä¹¡Ë¡Ö¤¤¤Þ¤«¤é¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¤´¤ß¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½èÍýÇ½ÎÏ¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¡×
Ì¸Åç»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£¸å¡¢½èÍý¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÁÆÂç¤´¤ßÃÖ¤¾ì¤ò¿·¤¿¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢½»Âð1Åï¤¬Á´²õ¤·¤¿°¨ÎÉ»Ô¤ÎÅÚº½Êø¤ì¸½¾ì¤Ç¡¢10Æü¤Ë¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿½÷À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï»àË´¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢²È¤Ë¤¤¤¿Êì¿Æ¤È¼¡½÷¤Ïµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢30Âå¤ÎÄ¹½÷¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ïº£²ó¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ç¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤ËÌ¸Åç»Ô¤È°¨ÎÉ»Ô¤Ç¤¢¤ï¤»¤Æ5¿Í¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦