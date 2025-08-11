µð¿Í¡¦²¬ËÜ¤¬¡Ö4ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç2·³Àï¥Õ¥ë½Ð¾ì¡¡2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ2»Í»àµå
¡¡¡þ¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯8·î11Æü¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬³ÚÅ·¤È¤Î2·³Àï¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¢2»Í»àµå¤À¤Ã¤¿¡£Éüµ¢¸å½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿
¡¡½é²ó1»à°ìÎÝ¤Ç¤Ï¿ÉÅç¤ÎÊÑ²½µå¤ò°ú¤Ã¤«¤±¤ÆÆó¥´¥íÊ»»¦¡£2²ó2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¤ÏÍ·¥´¥í¡¢5²óÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¤Ï»Íµå¤òÁª¤ó¤À¡£7²ó2»à¤«¤é¤Ïº¸ÏÓ¤ò¤«¤¹¤á¤ë»àµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁöÎÝ¤âÌäÂê¤Ê¤¯¤³¤Ê¤·¤¿¡£
¡¡º¸Éª¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤«¤é¤Î1·³Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë²¬ËÜ¤Ï¡¢9Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê³ù¥±Ã«¡Ë¤Ï¡Ö4ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢1ÂÇÀÊ¤Ç¸òÂå¡£´µÉô¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤½¤Ö¤ê¤â¤¢¤ê¡¢¾õÂÖ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢·¬ÅÄ2·³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¶õ¿¶¤ê¤·¤¿»þ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤µ¤¬½Ð¤¿¤È¡£º£ÌµÍý¤¹¤ëÃÊ³¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÂç»ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Î¸òÂå¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡10Æü¤Ï½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤¬±«Å·Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢³ù¥±Ã«¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2·³Îý½¬¤Ë»²²Ã¡£Îý½¬¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦Æ°¤¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ÃÊ³¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤ÏÄË¤ß¤¬½Ð¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£