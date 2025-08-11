¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×6²ó¡ÖµÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¡×7²ó¡¡¥Ôー¥¯±Û¤¨¤ë¤â12Æü¤âÂç±«¤Î¶²¤ì¡¡°ú¤Â³¤ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å·Ù²ü¡¡Ê¡²¬
Ê¡²¬¸©¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢º£¸å¤âÂç±«¤¬¹ß¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¡ÄÅ»Ô¤Ç¤Ï60Âå¤ÎÃË½÷2¿Í¤¬Àî¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ê¤É¤¬ÁÜº÷¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¸©¤Ç¤Ï¡¢9Æü¤«¤é10Æü¤Ë¤«¤±¤Æ6²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤Ë¤è¤ëÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½¡Áü»Ô¤Ç¤Ï¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¤Î±«ÎÌ¤¬600¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¡¢´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¡Áü»Ô¤ò´Þ¤à¸©Æâ7¤«½ê¤Ç¡¢1»þ´Ö¤Ë110¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¤ëÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¡ÖµÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡ÄÅ»Ô¤Ç¤Ï¡¢Áý¿å¤·¤¿Àî¤Ë60Âå¤ÎÃË½÷2¿Í¤¬Î®¤µ¤ì¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¡¦¾ÃËÉ¡¦³¤ÊÝ¤¬¤ª¤è¤½90¿ÍÂÖÀª¤Ç¤ÎÁÜº÷¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÜº÷¤Ï12Æü¤â¸áÁ°9»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢·§ËÜ¸©¤Ç¤Ï7¤Ä¤Î»Ô¤ÈÄ®¤Ë·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë5¤Î¡ÖÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢11Æü¸á¸å4»þÁ°¤Ë·ÙÊó¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
10ÆüÌë¤«¤é11ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢·«¤êÊÖ¤·Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·§ËÜ¸©¾åÅ·Áð»Ô¤Ç¤Ï11Æü¡¢1»þ´Ö¤Ë110¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¤ëÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤ë¤Ê¤É¡¢3¤Ä¤ÎÃÏÅÀ¤Ç´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢12Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤ËÂ¿¤¤½ê¤Ç30¥ß¥ê¤Î±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¶å½£ËÌÉô¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£