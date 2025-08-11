◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025(11日、横浜BUNTAI)

男子シングルス決勝では、張本智和選手(世界ランク4位)が中国の王楚欽選手(同2位)を4−2(11−9、11−5、11−8、9−11、11−13、11−4)で破り、優勝を飾りました。

今年5月の世界選手権王者である王楚欽選手は、過去張本選手と国際大会で14回激突。張本選手が2勝12敗と大きく負け越しています。

第1ゲームは、中盤以降互いに点を取り合う展開。9-9から、回転をかけたボールで左右に振り回し、最後は強打で得点奪うと、そのまま11-9で先取します。

第2ゲームは、2−2から一気に5連続でポイントを奪取。ロングラリーや相手の強打をバックハンドでカウンターするなど、試合を優位に進め、11−5の大差で奪いました。

第3ゲームは、王者の王楚欽選手がらしくないミスが目立つ中、中盤以降に張本選手が連続ポイントで9-4と大きくリードする展開。しかし、2本ミスが続き、張本選手がタイムアウトを使います。その後、落ち着いた試合運びで逃げ切った張本選手は、勝利まであと1ゲームとします。

第4ゲーム、張本選手は序盤から先行を許す展開。6−10とゲームポイントを握られますが、怒とうの粘りで1点差に詰め寄ると、今度は相手がタイムアウト。しかし、再開後は強烈なフォアハンドを決められ、1ゲームを返されます。

第5ゲーム、序盤から激しいラリーの応酬。王楚欽選手の強烈なフォアハンドが決まるなど、5−8と離されますが、張本選手も2本のサーブで得点を奪うなど、8−8と追いつきます。その後も3度目のゲームポイントを握った王楚欽選手が土壇場で2ゲーム取り返します。

第6ゲーム、激しい攻撃を耐える張本選手がいきなり3連続でポイントを奪う好スタート。ところが4−2とリードした場面で審判に合図を送り、メディカルタイムアウトへ。すでに約1時間を戦っている中、両膝のマッサージを受ける様子がありました。

再開後は激しいラリーの応酬を制すなど、相手のサーブを2本奪い、4点差へ。気迫の表情をみせる日本のエースがアクシデントを乗り越え、1時間7分の勝負に決着。

張本選手は王楚欽選手に3年ぶりの勝利。日本開催の国際大会で世界王者を破り、頂点に立ちました。