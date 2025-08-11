「チーム・ハンサム！」20周年公演、ビジュアル撮影に潜入 青柳塁斗・猪塚健太・岩崎友泰・植原卓也・太田将熙にインタビュー【モデルプレス独占取材Vo.1】
【モデルプレス＝2025/08/11】アミューズ所属俳優による恒例のファン感謝祭「SUPER HANDSOME LIVE」（通称「ハンサムライブ」）の20周年公演「Amuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025“ZERO”」が12月27日・28日の2日間、パシフィコ横浜国立大ホールにて開催。モデルプレスでは出演者に独占取材を行い、20周年を迎えることへの思いやライブの見どころを聞いた。【モデルプレス独占企画：ビジュアル撮影レポートVo.1】
アミューズ所属俳優による恒例のファン感謝祭「SUPER HANDSOME LIVE」、通称「ハンサムライブ」は2005年から歴史を重ね、歌・ダンス・ミュージカル・フィルムなど俳優ならではのエンターテインメントを追求し、これまで数々のスターを輩出してきた。20周年公演となる今回は、チーム・ハンサム！の聖地であるパシフィコ横浜国立大ホールにて開催される。
7月31日にはメインビジュアルと共に出演者が解禁。今回の出演者は、青柳塁斗、猪塚健太、岩崎友泰、植原卓也、太田将熙、甲斐翔真、小関裕太、徳永智加来、新原泰佑、林優大、東島京、兵頭功海、平間壮一、福崎那由他、細田佳央太、松岡広大、松島庄汰、水田航生、溝口琢矢、本島純政、山崎光（※「崎」は正式には「たつさき」）、渡邊圭祐の総勢22人となる。
ビジュアル撮影は、メインビジュアルの他、グッズやSNSの撮影も実施。これまでハンサムを撮影したカメラマンやデザイナーが担当し、和気藹々とした雰囲気の中撮影が行われた。
ビジュアル撮影レポートVO.1では、青柳塁斗、猪塚健太、岩崎友泰、植原卓也、太田将熙の5人の撮影に密着した様子が公開。爽やかなピースを決める猪塚、ハンサム20周年の20を指で再現する太田、色気のある表情を見せる植原といった決め写真のほか、不思議なポーズで撮影に臨む青柳、20周年を作るつもりが「02」になる岩崎など、お茶目な姿も見ることができる。
以下、5人への独占インタビュー。
― 「ハンサムライブ」が20周年を迎えることへの思いを教えてください。
ハンサムライブがもう20周年、ここまでとても早く感じます。沢山の方に支えられて20周年と言う節目まできました。今回はどんなものにしよう、どんな事をしよう、ハンサム、ハンサムスタッフ全員ワクワクとドキドキ、ハラハラ、バタバタ、まだまだやれることがあると沢山考えて20周年を迎えています。すごいよな20年て。今回はウルトラハンサムライブ。すごいです。
― 20周年ということで、出演するメンバーやステージの内容にも注目が集まっています。ご自身が“今年の「ハンサムライブ」に期待していること”や、ファンの皆さんに期待して欲しいことはありますか？
ここではあえてハンサムグッズ、物販。と言わせてください！ハンサム達をウルトラハンサムに素敵に撮っていただきました。だから皆さま期待していてください。僕は皆さまが物販に長蛇の列になるとウルトラ期待しています。
― 「ハンサムライブ」本番まで約半年。ステージへの意気込みとファンの方へのメッセージをお願いします！
ここまで一緒に、共にハンサムの歴史を歩んでくれてありがとう。体調を崩さないように当日を楽しみに待っていてくださいね。
― 「ハンサムライブ」が20周年を迎えることへの思いを教えてください。
"20年"継続するということは中々簡単なことではありません。それでも20年続けてこられたのは、ハンサムを作り上げてくれた先輩方、支え続けてくれたスタッフの皆様、そしてずっと応援してくださるファンの皆様がいてくれたからこそ。その想いを常に胸に刻み続けたいと思います。
― 20周年ということで、出演するメンバーやステージの内容にも注目が集まっています。ご自身が“今年の「ハンサムライブ」に期待していること”や、ファンの皆さんに期待して欲しいことはありますか？
まだまだ構想中なのでどうなるかわかりませんが、とにかく今の僕らにできる最大級に楽しいものにしたい！そしてチーム・ハンサム！の仲間たちが再集合してくれそうなので時にはエモくもしたい！なんせウルトラですから。ウルトラ期待してください！
― 「ハンサムライブ」本番まで約半年。ステージへの意気込みとファンの方へのメッセージをお願いします！
個人的に初めて出演したパシフィコ横浜で久々にハンサムライブができることを嬉しく思ってます。20年の集大成。とはいえ、いい意味でいつもと変わらずに。年末に2025年の記憶を全部吹き飛ばすくらいめちゃめちゃ楽しめるものにしたいと思ってます。お楽しみに！
― 「ハンサムライブ」が20周年を迎えることへの思いを教えてください。
先輩方がずっと繋いでくださったこと、ファンの皆様が来ることを続けてくださったおかげでこのような時に出演させていただけると思うので、何よりも感謝を胸に頑張ります。
{― 20周年ということで、出演するメンバーやステージの内容にも注目が集まっています。ご自身が“今年の「ハンサムライブ」に期待していること”や、ファンの皆さんに期待して欲しいことはありますか？|
大きな会場で人数も多いので、エネルギーの大放出！に期待して欲しいです！僕自身も今まで以上に圧倒的なエネルギーをかけてライブに向き合いたいと思います！
― 「ハンサムライブ」本番まで約半年。ステージへの意気込みとファンの方へのメッセージをお願いします！
前回のライブから約2年間の活動があったので、自分で高められた力と、高まった皆様への感謝を一気に伝えられるようにしたいです！！！！
― 「ハンサムライブ」が20周年を迎えることへの思いを教えてください。
まずは「ハンサムライブ」20周年おめでとうございます！このプロジェクトがスタートしたのは2005年。自分は、翌年の2006年から出演させてもらってきました。まだ「ハンサムライブ」と名前も存在しない時。なので、本当にその歴史を肌で感じていてとても感慨深いものがあります。もちろんこのタイミングで初めて「ハンサムライブ」に触れて下さる方もいると思いますし、ここ数年で出会ってくれた方もたくさんいると思います。20年間在り続けられたからこそ、こうしてまた出会ってきた人たち全員で一つになり、楽しめることが何より嬉しく思います。
― 20周年ということで、出演するメンバーやステージの内容にも注目が集まっています。ご自身が“今年の「ハンサムライブ」に期待していること”や、ファンの皆さんに期待して欲しいことはありますか？
この20年間の中で、今出会えてる皆さん一人一人に感謝の気持ちをライブでお届けしたいと思っています。変わらない懐かしさ、「ハンサムらしさ」は絶対にあると思いますが、どこか新しい雰囲気も生み出せたらいいなと期待もしています。
― 「ハンサムライブ」本番まで約半年。ステージへの意気込みとファンの方へのメッセージをお願いします！
皆さんと新たな瞬間を、過ごせることを楽しみにしています。よろしくお願いします！
― 「ハンサムライブ」が20周年を迎えることへの思いを教えてください。
自分が初めて触れたハンサムライブは2012年でしたが、それからもう13年経つのか、というシンプルな驚きがあります。この20年間で世界がとても大きく変化していく中で、ハンサムはフィルムを作ったり、上映会をしたり、時には運動会までやったりと形態を変えたりもしました。ですが、“ファンの皆様に感謝を伝える”というハンサムライブの根幹を保ち続け、ある種、知る人ぞ知るこのイベントを続けてきたことによって、応援してくださる皆様との絆を深く強くしてきたと思っています。
― 20周年ということで、出演するメンバーやステージの内容にも注目が集まっています。ご自身が“今年の「ハンサムライブ」に期待していること”や、ファンの皆さんに期待して欲しいことはありますか？
この数年間、記念すべき20周年を目指して皆でこのハンサムライブと向き合ってきたのでやっぱり、どデカく派手なイベントにできたらと思っています。
― 「ハンサムライブ」本番まで約半年。ステージへの意気込みとファンの方へのメッセージをお願いします！
自分の初出演は2016年でした。思い返せばあの時の感動、緊張、喜び、悔しさが鮮明に蘇ってきます。20周年。初心に立ち帰り、とにかく新鮮にハンサムライブを楽しみたいです。これまでの歴史も全て大切にしつつ、今できる僕らの表現で、最大限の感謝を皆様全員に伝えられたらと思っています。あゝとにかく楽しかった、最高だったと胸を張って終われるよう、お互いにぶつけ合いましょう。
・日程：2025年12月27日（土）・28 日（日）
・会場：パシフィコ横浜国立大ホール
・企画・製作・主催：アミューズ
・出演者:：青柳塁斗、猪塚健太 、岩崎友泰、植原卓也、太田将熙、甲斐翔真、小関裕太、徳永智加来、新原泰佑、林優大、東島京、兵頭功海、平間壮一、福崎那由他、細田佳央太、松岡広大、松島庄汰、水田航生、溝口琢矢、本島純政、山崎光、渡邊圭祐（50音順）
※チケット販売開始は追って発表
■20th Anniversary ULTRA HANDSOME MUSEUM Prologue “ZERO”
【東京会場】
会場：hmv museum 渋谷6 （「HMV＆BOOKS SHIBUYA」 6F）
会期：9月27日（土）〜10月13日（祝・月）
営業時間：11：00〜20：30 ※入場は20：00まで
【大阪会場】
会場：hmv museum 心斎橋（「HMV＆BOOKS SHINSAIBASHI」）
会期：10月18日（土）が〜11月3日（祝・月）
営業時間：11：00〜20：30 ※入場は20：00まで
■20th Anniversary ULTRA HANDSOME MUSEUM Prologue “ZERO” POP UP SHOP
【福岡会場 （POP UP SHOP）】
会場：「HMV＆BOOKS HAKATA」店内
会期：10月18日（土）〜11月3日（祝・月）
