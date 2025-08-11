ÂçÁêËÐÃÏÊý½ä¶È¡Ö»³ÊÕ¾ì½ê¡×»³·Á¸©»³ÊÕÄ®¤Ç³«ºÅ¡¡Âç´Ø¡¦¶×ºù¤é»³·Á¸©´Ø·¸ÎÏ»Î¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÀ¼±ç
ÂçÁêËÐ¤ÎÃÏÊý½ä¶È¡Ö»³ÊÕ¾ì½ê¡×¤¬10Æü¡¢»³·Á¸©»³ÊÕÄ®¤Ç³«¤«¤ì¡¢Âç´Ø¡¦¶×ºù¤Ê¤É»³·Á¸©´Ø·¸¼Ô¤Î¼èÁÈ¤ËÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»³·Á¸©»³ÊÕÄ®¤ÎÄ®Ì±Áí¹çÂÎ°é´Û¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö»³ÊÕ¾ì½ê¡×¤Ë¤Ï¡¢²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤äÂç¤ÎÎ¤¤Ê¤ÉÎÏ»Î¤ª¤è¤½100¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÍ¤á¤«¤±¤¿2300¿Í¤Î´Ñ½°¤òÁ°¤Ë¸ø³«·Î¸Å¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¢¤È¡¢»³·Á¸©ÇòÂëÄ®½Ð¿È¤ÎÇòÂë»³¤ä»³·Á¸©Èø²ÖÂô»Ô½Ð¿È¤Îº´ÅÏ¥öÖÖ¿ÆÊý¤òÉã¤Ë»ý¤ÄÂç´Ø¡¦¶×ºù¤é¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë·Î¸Å¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡ÖÎÏ»Î¤¬¤Þ¤²¤ò·ë¤¦¤Î¤ÏÈ±¤ò¹Ê¤á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÚÉ¶¤Î²¼¤ËÍî¤Á¤¿ºÝ¤ËÆ¬¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¡×
¤Þ¤¿¡¢·è¤Þ¤ê¼ê¤Ê¤É¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö½éÀÚ¡×¤Ç¤ÏÎÏ»Î¤¬·ÚÌ¯¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¶Ø¤¸¼ê¡×¤ò¼Â±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ö¤Î»µ¤Êý¤Ç¤â²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¡¢ºÇÁ°Àþ¤Î¡Öº½¤«¤Ö¤êÀÊ¡×¤¬±ö¤ò¤«¤Ö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤´¡¢´Ø¼èÎÏ»Î¤Î¼èÁÈ¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¾½½Î¾5ËçÌÜ¤ÎÇòÂë»³¤ÏÀè¾ì½ê¤Ï4¾¡11ÇÔ¤ÈÆó¾ì½êÏ¢Â³¤ÎÉé¤±±Û¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤Î¤¦¤Ïº´ÅÏ¥öÖÖÉô²°¤Î¶×¾¡Êö¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¤Ç²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇòÂë»³¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¤´¶ÌµÎÌ¡£¤³¤ÎÆó¾ì½ê¤Ï¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤À®ÀÓ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÃÏ¸µ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë´é¤¬¤Ê¤¤¤¬¤¤ç¤¦¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ö¼¡¤³¤½¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÀ¼¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Íè¾ì½ê¤³¤½¤Ï´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
Âç´Ø¡¦¶×ºù¤Ï¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¤Î´ØÏÆ¡¦Ì¸Åç¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç´Ø¶×ºù¡Ö½ë¤¤Ãæ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¡×
²£¹ËÄÌ¤·¤Î¼èÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿Àé½©³Ú¤Ï¡¢40ÉÃ¤ò±Û¤¨¤ëÂç¾¡Éé¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åì¤Î²£¹Ë¤ÎË¾ºÎ¶¤Ïº¸Â¤òÉé½ý¤·¡¢Àè¾ì½ê¤Ï6ÆüÌÜ¤«¤éµÙ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
´ÑÀï¤·¤¿¿Í¡ÖÉáÃÊ¸«¤ì¤Ê¤¤Î¢Êý¤ÎÆ¯¤¤ä¤ª¤â¤·¤í¤¤µ»¤Î¾Ò²ð¤¬¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÁêËÐ¡Ê¼è¤ê¡Ë¤ÏÂÎ³Ê¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤¹¤´¤¤¡£°õ¾Ý¤Ë¡Ê»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ë¶×ºù¤¬¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¡×
¡Ö¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤¬Âç¤¤¯¤ÆÅÚÉ¶¤¬¾®¤µ¤¯´¶¤¸¤ÆÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
ÂçÁêËÐ¶å·î¾ì½ê¤ÏÍè·î11Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£