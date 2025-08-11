「全国高校野球選手権・２回戦、日大三３−２豊橋中央」（１１日、甲子園球場）

八回に決勝弾を浴びた初出場・豊橋中央（愛知）の高橋大喜地投手（３年）は試合後、目を潤ませた。

「自分の力不足です。自分がチームを負けさせてしまった。悔しいです」と唇をかみしめた。

五回２死一、二塁のピンチでは愛知大会と同様、２球連続でアントニオ猪木氏の顔まねをするようにアゴを突き出すようなしぐさを見せ、二飛に仕留めた。

高橋は「気持ちが高ぶった時とかに出てしまう。びびって自分を抑えてしまったことが失点につながったかな」と反省しつつ、ひとつの区切りがついた高校野球については「お客さんを楽しませるプレーができた。それが誇りです。小さい頃から人を楽しませることが好きだった。楽しい野球がやりたい」とし、今後は「大学に行って結果を残してプロに行きたいです」と話した。

アントニオ猪木氏との関わりについては「父がずっと猪木さんが好きで。その影響で自分も好きで。普段から見たり、自分もやったり」と説明し、印象に残っているフレーズについては「『出る前から自分が負けると思って出るヤツがどこにいるのか、バカヤロー』と。自分に自信を持っていこうと。自分も負けると思って投げたことはない。絶対に勝つと」と思って腕を振ってきたと振り返った。