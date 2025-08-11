TeNY¥Æ¥ì¥Ó¿·³ã

8·î15Æü¤Ç½ªÀï¤«¤é80Ç¯¡£ÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤ÈÊ¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤ò¸åÀ¤¤Ë¡£µ­²±¤òÅÁ¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¸Å¤Ó¤¿ËÉ¶õÆ¬¶Ò¡£Ê¼Ââ¤ÎÊç½¸¤òÃÎ¤é¤»¤ë¥Ý¥¹¥¿ー¡£

Ä¹²¬»Ô¤Î¸©Î©Îò»ËÇîÊª´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÀï¸å80Ç¯¤Î´ë²èÅ¸¤Ç¤¹¡£

Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀïÁè¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ê¤ÉÌó260ÅÀ¡£

¡ÖÃÎ»öÉÛ¹ð¡×¤Ï¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¸¶Çú¤¬Íî¤È¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤Ã¤¿¿·³ã»Ô¤Î»ÔÌ±¤ËÅö»þ¤ÎÈ«ÅÄ¾»Ê¡ÃÎ»ö¤¬ÁÂ³«¤òÌ¿¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

8·î10Æü¤Ë¤ÏÀïÁè¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿»æ¼Çµï¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÅÁ¤¨¤ë¤Î¤ÏÄ¹²¬¶õ½±¤Îµ­²±¡¦¡¦

¸ì¤ê
¡Ö²È¤Ï²Ð¤òÊ®¤­´¤¤Ï¥¬¥é¥¬¥éÊø¤ì¡¢¿áÀã¤Î¤è¤¦¤Ë²Ð¤ÎÊ´¤¬¹ß¤êÃí¤¤¤ÇÂ©¤â¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡×

¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç1489¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¹²¬¶õ½±¡£

Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤âÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¸ì¤ê
¡ÖÇØÃæ¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¦ー¤¦ー¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤ß¤Á¤³¤ÎÀ¼¤¬¤·¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¤ß¤Á¤³¡¢¤ß¤Á¤³¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×
¡Ö¤ß¤Á¤³»à¤Ê¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤ß¤Á¤³¤Ï²¿¤Ë¤â°­¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢»à¤Ê¤Ê¤¤¤Ç¡×

Èá»´¤ÊÎò»Ë¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£

»Ò¤É¤â
¡Ö¤Û¤«¤Î¹ñ¤Ç¤ÏÀïÁè¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Û¤«¤Î¹ñ¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

°ìÊý¡¢¿·³ã»Ô¤Ç¤ÏÀïÁè¤Îµ­²±¤ò¤¿¤É¤ë¥Ä¥¢ー¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¥¬¥¤¥É
¡Ö¿·³ã»ÔÆâ¤Ç°ìÈÖÈï³²¤òÈï¤Ã¤¿¾ì½ê¤¬¿·³ã¤Î¹Á¡×

1945Ç¯8·î10Æü¡¢¿·³ã¹Á¤Î¼þÊÕ¤Ç¤Ï·³ÍÑÁ¥¡Ö±§ÉÊ´Ý¡×¤äº´ÅÏµ¥Á¥¤Î¡Ö¤ª¤±¤µ´Ý¡×¤Ê¤É¤¬¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÇú·â¤Ë¤¢¤¤¡¢¾èµÒ¤Ê¤É47¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

½ªÀï¤Î5ÆüÁ°¤Ëµ¯¤­¤¿Èá»´¤Ê½ÐÍè»ö¡£

¥Ä¥¢ー¤Ï¶õ½±¤¬¤¢¤Ã¤¿8·î10Æü¤ËËèÇ¯³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸©Æâ¤ä¸©³°¤«¤éÌó20¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»²²Ã¼Ô
¡Ö¤¢¤È¿ôÆü¤Ç½ªÀï¤À¤Ã¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤âÀäÂÐ¤ËÀïÁè¤Ï ¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¹Ô¤«¤»¤Ê¤¤¡×

¿·³ã¹Á¤Î¶á¤¯¤Î¸ø±à¤Ç¤Ï¸¥²Ö¼°¤¬³«¤«¤ì¡¢½»Ì±¤äÃæ³ØÀ¸¤Ê¤É¤¬²Ö¤ò¤¿¤à¤±¡¢µ¾À·¼Ô¤òÅé¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

Ãæ³ØÀ¸
¡ÖÀïÁè¤Î¶²¤í¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÅÁ¾µ¤·¤Æ¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¡×

½ªÀï¤«¤é80Ç¯¡£

ÀïÁè¤Î¤ª¤½¤í¤·¤µ¤ÈÊ¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£