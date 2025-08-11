ÏÉ¸«ÎèÆà¥¢¥Ê35ºÐ¡¢Æó¤ÎÏÓ¤¹¤é¤êÆ©¤±´¶¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç°µÅÝ¡¡¡Ö°ìÃÊ¤È¤ªåºÎï¡×Æ©ÌÀ´¶¤¬¥¹¥Æ¥ÂçÀä»¿
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÏÉ¸«ÎèÆà¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤¬2025Ç¯8·î8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖÀèÆü¤Î»Ê²ñ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Î¡×
ÏÉ¸«¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖºÜ¤»¤é¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀèÆü¤Î»Ê²ñ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢²Æ¤é¤·¤¤¥·¥¢¡¼´¶¤Î¤¢¤ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Ã¸¤¤¿§¹ç¤¤¤Î¥í¥ó¥°¾æ¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¡£¸ª¤È¤¹¤½ÉôÊ¬¤¬¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÁÇÈ©¤òÈäÏª¤·¡¢¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡Á¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¡×¡Ö½÷¿À¤µ¤Þ¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö°ìÃÊ¤È¤ªåºÎï¤Ç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£