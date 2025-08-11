女性5人組「ILLIT」が10、11の両日、横浜市内のぴあアリーナMMで、初の単独日本公演を行った。日本にいるGLLIT（グリット、ファンの愛称）との触れあいを楽しみながら代表曲「Magnetic」など13曲を披露した。

互いに待ちわびた瞬間だった。学校をイメージしたステージの大きな階段から5人が降りてくると、割れんばかりの歓声。GLLITたちが思い思いのメンバーの名前を叫ぶなか、5人は一糸乱れぬパフォーマンスを披露しつつも大型ビジョンに顔が抜かれるたびに表情を作った。その一挙一投足に会場が揺れた。

ファンとの交流も楽しんだ。「特別授業」と題してクイズ大会を行ったり、ファンからの悩みに答えるコーナーも。新曲「Topping」が初披露され、制作に参加したシンガー・ソングライターの乃紫（25）がサプライズ登場。「5人が持っているかわいさや輝きを込めて精いっぱい作りました」と曲をアピールした。

アンコールでは感謝の思いが止まらなかった。日本生まれのMOKA（モカ、20）は「ドッキリかと思うくらいたくさんの人が来てくれた。本当に幸せな時間だった」と目を赤くしながら幸せな時間をかみしめた。YUNAH（ユナ、21）は「私のつたない日本語にも歓声を送ってくれてありがとう。まだ未熟な部分もありますが、GLIITのおかげで成長できました」と感謝の思いを伝えた。

グループはサバイバル番組「R U Next？」を通じて結成され、昨年3月にミニアルバムをリリースした。タイトル曲「Magnetic」が、K―POP史上初となるデビュー曲の米ビルボード「HOT 100」入りを達成。その人気は日本にも広がりオリコンの「週間ストリーミングランキング」で女性グループ史上最速で1億回を突破。その年のNHK紅白歌合戦にも出場した。

そんな中、9月1日には満を持して日本初シングル「時よ止まれ」を配信リリースし日本デビューを果たす。MOKAは「これからもっと日本にくるので活動を応援してください」と再会を約束。同じく日本出身のIRAHA（イロハ、17）も「魔法のような時間をつくってくれてありがとう。これからももっと成長する姿を見ていて欲しい」と力を込めた。（吉澤 塁）