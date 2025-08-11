¥Á¥å¡¼¥ÈÆÁ°æ¡¡¡Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷À¡É¤ò¼«Âð¤Ë¾·¤¯¤â¡Ä¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤»¤º¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¶õµ¤¤ò¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡×¤ÎÆÁ°æµÁ¼Â¡Ê50¡Ë¤¬8Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¡ÖÇ¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¡¢Êë¤é¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¤Ë½Ð±é¡£ÀÎ¡¢¼«Âð¤Ë¾·¤¤¤¿¡Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷À¡É¤È¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÇ¤È¤Î¿·¤·¤¤À¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¿Í¤ä¸½ºßÇ¤ÈÀ¸³è¤¹¤ë¿Í¤Ê¤É¡¢Á´¤Æ¤ÎÇ¹¥¤¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¶¦±é¼Ô¤Î¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤¬¼«Âð¤ËÍ§¿Í¤ò¾·¤¤¤¿ºÝ¡¢Í§¿Í¤¬ÂçÀ¼¤ÇÇ¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÆÁ°æ¤Ï¡Ö°ÊÁ°¡¢¤³¤³¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤¦½÷À¤ò¼«Âð¤Ë¾·¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤ÇÆÁ°æ¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ°Ò³Å¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¼«Âð¤Ë¾·¤¤¤¿¤½¤Î¡Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷À¡É¤¬¡Ö¤¦¤ï¤¡¡Á¡ª¡×¤ÈÇ¤Ë¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ç¤¬½é¤á¤Æ¡Ö¥·¥ã¥¢¡ª¡×¤È°Ò³Å¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î½Ö´Ö¤ËÆÁ°æ¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÕ¤¹ç¤ï¤ì¤Ø¤ó¤Ê¡×¤È»×¤¤¡¢¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¶õµ¤¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤È²óÁÛ¤¹¤ë¤È¡¢Ç¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹â¶¶¤È°æ¾åºé³Ú¤â¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£