お盆シーズンが始まってきょう(11日)で5日目です。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...

【画像を見る】12日はどこが混む？NEXCO東日本・中日本・西日本エリア

□上り：8月11日(月・祝)・8月15日(金)・8月16日(土)

と見ています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼び掛けています。

お盆シーズン6日目のあす(12日)はどこが混むのでしょうか。

「渋滞予想」8月12日(火)はどこが混む？【東日本】

【画像①②】は地図で一目でわかる、12日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道
〈上り〉
・館林IC→加須IC　加須IC付近　10キロ
〈下り〉
・岩槻IC→久喜IC　久喜IC付近　10キロ
・鹿沼IC→矢板IC　上河内SA付近　15キロ

□関越自動車道
〈上り〉
・花園IC→鶴ヶ島IC　坂戸西SIC付近　15キロ
〈下り〉
・所沢IC→東松山IC　高坂SA付近　15キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈上り〉
・相模原愛川IC→海老名JCT　海老名JCT付近　10キロ
・青梅IC→八王子JCT　八王子JCT付近　15キロ
〈下り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT　八王子JCT付近　10キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　15キロ
〈下り〉
・高井戸IC→八王子IC　日野BS付近　15キロ
・八王子IC→相模湖IC　相模湖IC付近　15キロ

□京葉道路
〈下り〉
・幕張IC→貝塚IC　貝塚IC付近　10キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　15キロ
〈下り〉
・東名川崎IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　15キロ

「渋滞予想」8月12日(火)はどこが混む？【中部】

【画像③～⑤】は地図で一目でわかる、12日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□中央自動車道
〈上り〉
・土岐IC→恵那IC　屛風山PA付近　10キロ
〈下り〉
・恵那IC→土岐IC　土岐IC付近　10キロ

□新東名高速道路
〈上り〉
・豊田東JCT→新城IC　観音山TN付近　10キロ

□東名阪自動車道
〈上り〉
・芸濃IC→四日市IC　鈴鹿IC付近 伊勢自動車道から　15キロ
〈下り〉
・四日市IC→亀山IC　亀山PASIC付近　15キロ

□伊勢湾岸自動車道
〈上り〉
・湾岸桑名IC→名港中央IC　飛鳥IC付近　10キロ

「渋滞予想」8月12日(火)はどこが混む？【関西】

【画像⑥～⑨】は地図で一目でわかる、12日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路
〈上り〉
・大山崎JCT→大津IC　大津IC付近　15キロ
〈下り〉
・蒲生SIC→栗東湖南IC　菩提寺PA付近　10キロ
・栗東IC→京都南IC　旧山科BS付近　20キロ
・信楽IC→京都南IC　旧山科BS付近 新名神高速から　20キロ

□新名神高速道路
〈下り〉
・甲賀土山IC→信楽IC　甲南TN付近　10キロ
・茨木千提寺IC→宝塚北SIC　川西IC付近　10キロ

□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山淀IC→笠取IC　宇治TN付近　10キロ
・久御山南IC→笠取IC　宇治TN付近 第二京阪道路から　10キロ
〈下り〉
・潮田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ

□阪和自動車道
〈下り〉
・東大阪JCT→松原IC　松原IC付近 近畿自動車道から　10キロ

□第二神明道路
〈上り〉
・明石西IC→伊川谷JCT　伊川谷JCT付近　10キロ

□中国自動車道
〈上り〉
・神戸JCT→宝塚IC　宝塚西TN付近　10キロ
〈下り〉
・中国吹田IC→西宮山口JCT　宝塚東TN付近　10キロ

□山陽自動車道
〈上り〉
・備前IC→播磨JCT　高山TN付近　10キロ

「渋滞予想」8月12日(火)はどこが混む？【九州】

【画像⑩】は地図で一目でわかる、12日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道
〈上り〉
・福岡IC→若宮IC　古賀SA付近　10キロ
・久留米IC→筑紫野IC　基山PA付近　10キロ