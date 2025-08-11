お盆シーズンが始まってきょう(11日)で5日目です。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...

【画像を見る】12日はどこが混む？NEXCO東日本・中日本・西日本エリア

□上り：8月11日(月・祝)・8月15日(金)・8月16日(土)

と見ています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼び掛けています。

お盆シーズン6日目のあす(12日)はどこが混むのでしょうか。

「渋滞予想」8月12日(火)はどこが混む？【東日本】

【画像①②】は地図で一目でわかる、12日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道

〈上り〉

・館林IC→加須IC 加須IC付近 10キロ

〈下り〉

・岩槻IC→久喜IC 久喜IC付近 10キロ

・鹿沼IC→矢板IC 上河内SA付近 15キロ



□関越自動車道

〈上り〉

・花園IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 15キロ

〈下り〉

・所沢IC→東松山IC 高坂SA付近 15キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈上り〉

・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ

・青梅IC→八王子JCT 八王子JCT付近 15キロ

〈下り〉

・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 15キロ

〈下り〉

・高井戸IC→八王子IC 日野BS付近 15キロ

・八王子IC→相模湖IC 相模湖IC付近 15キロ



□京葉道路

〈下り〉

・幕張IC→貝塚IC 貝塚IC付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ

〈下り〉

・東名川崎IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 15キロ

「渋滞予想」8月12日(火)はどこが混む？【中部】

【画像③～⑤】は地図で一目でわかる、12日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□中央自動車道

〈上り〉

・土岐IC→恵那IC 屛風山PA付近 10キロ

〈下り〉

・恵那IC→土岐IC 土岐IC付近 10キロ



□新東名高速道路

〈上り〉

・豊田東JCT→新城IC 観音山TN付近 10キロ



□東名阪自動車道

〈上り〉

・芸濃IC→四日市IC 鈴鹿IC付近 伊勢自動車道から 15キロ

〈下り〉

・四日市IC→亀山IC 亀山PASIC付近 15キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈上り〉

・湾岸桑名IC→名港中央IC 飛鳥IC付近 10キロ

「渋滞予想」8月12日(火)はどこが混む？【関西】

【画像⑥～⑨】は地図で一目でわかる、12日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈上り〉

・大山崎JCT→大津IC 大津IC付近 15キロ

〈下り〉

・蒲生SIC→栗東湖南IC 菩提寺PA付近 10キロ

・栗東IC→京都南IC 旧山科BS付近 20キロ

・信楽IC→京都南IC 旧山科BS付近 新名神高速から 20キロ



□新名神高速道路

〈下り〉

・甲賀土山IC→信楽IC 甲南TN付近 10キロ

・茨木千提寺IC→宝塚北SIC 川西IC付近 10キロ



□京滋バイパス

〈上り〉

・久御山淀IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ

・久御山南IC→笠取IC 宇治TN付近 第二京阪道路から 10キロ

〈下り〉

・潮田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ



□阪和自動車道

〈下り〉

・東大阪JCT→松原IC 松原IC付近 近畿自動車道から 10キロ



□第二神明道路

〈上り〉

・明石西IC→伊川谷JCT 伊川谷JCT付近 10キロ



□中国自動車道

〈上り〉

・神戸JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 10キロ

〈下り〉

・中国吹田IC→西宮山口JCT 宝塚東TN付近 10キロ



□山陽自動車道

〈上り〉

・備前IC→播磨JCT 高山TN付近 10キロ

「渋滞予想」8月12日(火)はどこが混む？【九州】

【画像⑩】は地図で一目でわかる、12日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道

〈上り〉

・福岡IC→若宮IC 古賀SA付近 10キロ

・久留米IC→筑紫野IC 基山PA付近 10キロ