¡¡¥¯¥Ü¥¿¥«¥¤¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥¢¥ïー¡×¤ò8·î13Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¥¯¥Ü¥¿¥«¥¤Àá¡É¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥é¥Ã¥×¤È¡¢¹¬Ê¡´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¡£¥¯¥Ü¥¿¥«¥¤¤Ê¤ê¤Î¡¢¡È¹¬¤»¤òÊ¬¤±Í¿¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡É´¥ÇÕ¥½¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ªÆ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢¸½ºßPre-add¡¿Pre-save¤¬¼õÉÕÃæ¤À¡£
¡ã¥¯¥Ü¥¿¥«¥¤¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¼«Ê¬¤Ë¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤ÈÍîÃÀ¤·¤¿Ìë¡¢¤Õ¤È¿¶¤êÊÖ¤ì¤ÐÃç´ÖÃ£¤ÈÂô»³¤ÎÎÉ¤¤Ìë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¡¢¤³¤Î¶Ê¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
