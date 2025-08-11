「これ絶対に欲しい！」【ユニクロ】大人ユニ女が狙う♡「新作アイテム」

【ユニクロ】で話題の商品、いざ買おうとしたら人気すぎて完売していた……なんて失敗をしたことはない？ 賢くゲットするなら、発売されてまだ間もないニューフェイスに目をつけてみて。今回は週5でユニクロを着る大人ユニ女が、次に狙っている「新作アイテム」をご紹介。見た瞬間に「これ欲しい！」とときめいたサマーセーター、シンプルなのに女っぽくきまるロンTなどずらりとラインナップ。これから人気が出る予感大なので、なくなる前に要チェックです。

発売前から気になっていたサマーセーター

【ユニクロ】「リブポロカーディガン半袖」\2,990（税込）

公式オンラインストアの画像を見て、発売前から「これ欲しい！」と一目惚れしていたポロカーディガン。今季大注目のプレッピースタイルにもフィットする、襟付きデザインがポイントです。春に発売された長袖ver.よりもリブ太め × ボタンが大きめになり、より着映えするルックスに進化している様子。フィット感のあるシルエットですっきり見えもサポート。Tシャツを選ぶ機会が多い夏、サマーセーターにチェンジするだけでグッと大人っぽくこなれ感がアップしそう。

シンプルなのに女っぽくきまるヘンリーネックT

【ユニクロ】「リブヘンリーネックT長袖」\1,990（税込）

実は筆者、ユニクロのリブTをストック買いするほど偏愛しています！ 今季も待ちに待ったヘンリーネックが発売。細めのピッチのリブ仕立てで、カジュアルからクリーンまで着回しやすいのも大人に嬉しいポイント。そのまま着てもいいですし、ボタンを少し開けてキーネック風にアレンジしても女っぽくきまりそう。既存のソフトリブTとサイズ表を比較すると、かなり着丈が短め。よりヘルシーな雰囲気に、すっきりとスタイルアップも期待できそう。

夏の1軍トップスとして活躍する涼感ノースリーブ

【ユニクロ】「エアリズムコットンTノースリーブ」\1,500（税込）

夏の1軍トップスとして即活躍しそうな新作。外側はコットンライク、内側はエアリズム素材なので汗ばむ夏でも快適に過ごせそう。同じようなノースリーブTでユニセックスの「エアリズムコットンノースリーブTシャツ」と比較すると、ウィメンズのこちらはデザイン性のあるラウンドヘム、長めの丈感、脇の開きが狭く下着が見えにくい印象。ほどよいリラックスシルエットで体型カバーも望めそうです。

スカート感覚で穿けて品良くきまるキュロット

【ユニクロ】「キュロット」\3,990（税込）

今季イットアイテムのキュロットは、ぜひともゲットしておきたいところ。ウエスト周りのタックや華やかなワイドシルエットで着映え。楽な穿き心地を助ける、ストレッチ性のある素材とウエスト後ろゴム仕様も魅力。「スカートにトライしたいけど、動きが制限されるのが苦手……」なんて大人女性にもおすすめの1着です。店頭で試着するとやや厚手の生地感だったので、もう少し涼しくなったら購入する予定！

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子