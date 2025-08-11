お盆前の鹿児島を襲った記録的な大雨。姶良市では女性1人が土砂崩れに巻き込まれ亡くなりました。



ライフラインへの影響も深刻です。姶良市と霧島市では約3万5000戸で断水が続いています。



11日、姶良市西餅田の住宅を訪ねました。この地域では8日の夕方から断水が続いています。



（男性）

「まったく出してもこんな状態です。食事の準備ができて、たぶん何かを洗っていた時に途中でぱっと止まってしまった」





風呂場も当然、水が出ません。（男性）「いま一番欲しいと思うのはシャワーでいいから体を洗いたいがそれがまったくできない」無料開放された温泉施設も混雑しているため利用しにくい状況だと言います。（男性）「夏は水を使いますよね。色んな意味で。非常に困っているんですけどこればっかりはしょうがないと思って。娘たちがお盆に帰ってきたいと言うが、聞いた限りではお盆までは復旧できそうにない。帰ってきてもどうしようもないんですよね」姶良市では、川が氾濫し水道管が破裂するなどして約1万5900戸が断水しています。復旧は早い所でも8月15日頃の見込みです。一方、霧島市の隼人地区でも約1万9500戸が断水しています。少しずつ復旧しているということです。土砂崩れの被害も広がった今回の大雨。姶良市蒲生町では10日、土砂で押しつぶされた民家の倉庫から女性が心肺停止の状態で発見されました。この家に住む女性は新聞の配達を約20年続けていて、8月8日未明に職場に向かおうと倉庫に止めたバイクを取りに行った際、土砂に巻き込まれたと見られています。（新聞販売所・所長）「彼女はうちに4時半に毎日出勤していた。4時半になっても来なかったんで。何しろすごい雨だった。きっと何かあったんだろうと思って。まじめの一言。まじめ、確実、正確」女性の父親と妹も同じ販売所で働いていました。（新聞販売所・所長）「一家でしてくれていた。元々は妹さんもしていた妹は5年前にやめた。もう、何と言うんですかね。察するにあまりあるという感じですね」女性は11日午前、死亡が確認されました。これから実りの秋を迎える農作物にも被害が及んでいます。（記者）「大雨の影響で川が氾濫しすぐ隣にある田んぼへ土砂が流れ込みました。約3分の1の稲が土砂に埋もれた状態です」田んぼに流れ込んだ土砂の影響で田んぼの囲いが崩れて水を溜めることができなくなりました。親族、総出で作業に追われています。（住民）「母の初盆だったのでみんな集まっていた。いやもうたぶんお盆時期がつぶれると思います」今回の大雨では普段は穏やかな川も氾濫しました。鹿児島4区選出の森山 裕 衆議院議員は10日、霧島市の現場を中重市長と視察。流された橋や車が川に転落した現場などを見て回りました。（森山裕衆議院議員）「平成5年8月6日、8・6水害の時は鹿児島市議会の議長をしていた。その時よりも局部的にはひどいなというのが実感です。県と市と一体となって1日も早い復旧、復興をすることが大事」お盆前の鹿児島を襲った記録的な大雨。普段通りの生活が戻るにはしばらく時間がかかりそうです。