５人組ガールグループ「ＩＬＬＩＴ」が１０、１１日に日本初のファンコンサートを横浜市のぴあアリーナＭＭで行った。

昨年「Ｍａｇｎｅｔｉｃ」が世界的に大ヒットし、日本でも高い人気を集めるＩＬＬＩＴの待望の単独コンサート。ファンネームの「ＧＬＬＩＴ（グリット）」にちなんだ公演タイトル「ＧＬＩＴＴＥＲ ＤＡＹ」を象徴するように、５人のまぶしい輝きが会場を包んだ。

ブルーを基調にしたファンタジーなセットで、中央の階段から５人が姿を現すと、客席から大歓声が。「Ｂｉｌｌｙｅｏｏｎ Ｇｏｙａｎｇｉ （Ｄｏ ｔｈｅ Ｄａｎｃｅ）」で１曲目からキュートな魅力を振りまいた。ＩＲＯＨＡが「私たちの夢がかなって本当に幸せ」と話すと、ＭＯＫＡも「きらめく魔法のような、キラキラした時間にしたい」と呼びかけた。

公演はクイズコーナーやトークパートを挟みながら全１３曲を披露する構成。９月３日にリリースする日本デビューシングル「時よ止まれ」の収録曲「Ｔｏｐｐｉｎｇ」も今公演で初パフォーマンスとなった。同曲を作詞作曲したシンガー・ソングライターの乃紫（のあ）もサプライズ登場。乃紫はサバイバル番組時代から５人のファンだったと明かし「かわいくて直視できない」と照れ笑い。「Ｔｏｐｐｉｎｇ」をコラボパフォーマンスし会場を沸かせた。

「Ｌｕｃｋｙ Ｇｉｒｌ Ｓｙｎｄｒｏｍｅ」ではメンバーが客席を練り歩くうれしいサプライズも。トークパートではＧＬＬＩＴから寄せられた相談にＩＬＬＩＴがＪ―ＰＯＰのカバーソングで“回答”。１０日の公演ではＹＵＮＡＨがあいみょんの「君はロックを聴かない」、ＩＲＯＨＡがＥ―Ｇｉｒｌｓの「ＤＡＮＣＥ ＷＩＴＨ ＭＥ ＮＯＷ！」、ＷＯＮＨＥＥが松浦亜弥の「桃色片想い」を披露。１１日の公演ではＭＯＫＡが西野カナの「Ｄａｒｌｉｎｇ」、ＭＩＮＪＵが中島美嘉「ＧＬＡＭＯＲＯＵＳ ＳＫＹ」をそれぞれカバーし、新たな一面をみせた。

客席のＧＬＩＩＴも、ウェーブや楽曲のかけ声で応え双方向のステージを作り上げた。ＹＵＮＡＨも「ＧＬＬＩＴのおかげで成長できた１日になった」と感謝すると、ＷＯＮＨＥＥは「忘れられない思い出をプレゼントしてくれて、たくさんの感動をいただきとても幸せでした」と満たされた様子で話した。

ＭＯＫＡは「私たちはこれから日本デビューがついにできるので、これからの活動も応援してほしいです」とメッセージ。ＭＩＮＪＵには「本当に自信があるので、期待して待っていてくださいね」とデビューシングルへの手応えを明かした。「時よ止まれ」リリース当日の９月３日、そして翌４日には大阪城ホールで今コンサートの大阪公演を行う。