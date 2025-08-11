¸µNHKÃæÀî°ÂÆà¤¬Ëå¤Î´é¤ò½é¸ø³«¡Ö¥Ö¥ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç½é¤á¤Æ±£¤·¥Ï¡¼¥È¤Ê¤·¤Ç¡Ä¡×¤Ë¡ÖÈþ¿Í»ÐËå¡×¤ÎÀ¼
3·îËö¤ËNHK¤òÂà¶É¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤ÎÃæÀî°ÂÆà¡Ê31¡Ë¤¬11Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°ìÈÌ¿Í¤ÎËå¤ò¼Ì¿¿¤Ç½é¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖËå¤È¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ö¥ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç½é¤á¤Æ±£¤·¥Ï¡¼¥È¤Ê¤·¤Ç¡¡»÷¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»ÐËå¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÃæÀî¤ÏSNS¤Ç»ÐËå¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëºÝ¤ÏËå¤Î´é¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃæÀî¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡ÖÈþ¿Í»ÐËå¡×¡Ö°ÂÆà¤Á¤ã¤ó¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¡¡ºÇ¹â¡¡Ì¥ÎÏÅª¡¡½ë¤µ¡¡¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ¡¡¤¯¤ì¤ë¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤³¤Î2¿Í¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë²È¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Åìµþ½Ð¿È¤ÎÃæÀî¤Ï·ÄÂçÂ´¶È¸å¡¢16Ç¯¤ËNHKÆþ¶É¡£3·îËö¤ÇNHK¤òÂà¶É¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Û¥ê¥×¥í½êÂ°¡£Éã¤Î»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç3ºÐ¤«¤é4Ç¯´Ö¤ò¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢10ºÐ¤«¤é4Ç¯´Ö¤ò¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ÏÈþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡ÖNHK¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£