¡Ú´ÚÎ®¡ÛNewjeans¥À¥Ë¥¨¥ë¤¬Äù¤Þ¤Ã¤¿Ê¢¶Ú¤ÇÎý½¬¡¡¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö½é¤Î10¥¥íÂç²ñ¤¬·èÄê¡×
½êÂ°»öÌ³½êADOR¤È¤Î½êÂ°·ÀÌóÌäÂê¤Ç¡¢³èÆ°Ää»ßÃæ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×NewJeans¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥ó¥º¡Ë¤ÎDANIELLE¡Ê¥À¥Ë¥¨¥ë¡Ë¤¬¡¢Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
DANIELLE¤È¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Îý½¬¤òÊ£¿ô²ó¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖDANIELLE¤È¥³¡¼¥Á¤È°ì½ï¤Ë8¡¦15¥¥í¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡£DANIELLE¤Î¤¿¤á¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥ì¥Ã¥¹¥ó¤È¥ª¡¼¥À¡¼¥á¡¼¥É¤ÎÊä¶¯·±Îý¤Þ¤Ç¡£DANIELLE¤Ï½é¤á¤Æ¤Î10¥¥íÂç²ñ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢½àÈ÷¤¹¤ë¤Î¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜÉ¸»þ´ÖÆâ¤Î´°Áö¤Ï¿´ÇÛ¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Îý½¬¸å¤È¤ß¤é¤ì¤ëDANIELLE¤¬¡¢¥Ø¥½½Ð¤·¥¿¥¤¥×¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ç¡¢¥·¥ç¥ó¤ÈÊÂ¤Ó¾Ð´é¤Ç¡¢Î¾¼ê¤Î¿Íº¹¤·»Ø¤òÎ©¤Æ¤Æ¡Ö1¡×¤òÉ½¤¹¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ç¥ó¤ÏÀè·î1Æü¤äº£·î5Æü¤Ë¤â¡¢DANIELLE¤È¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¾ìÌÌ¤ò¸ø³«¡£¡Ö10¥¥í¤ò56Ê¬¤Ç·Ú¤¯´°Áö¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¥·¥ç¥ó¤Ï90Ç¯Âå¤Ë¥¥à¡¦¥¸¥Ì¤È·ëÀ®¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¸¥Ì¥·¥ç¥ó¡×¤Ç³èÆ°¡£¶áÇ¯¤Ï¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£