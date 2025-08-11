元NHKのフリーアナウンサー武内陶子が11日、インスタグラムを更新。女優二階堂ふみ（30）との結婚を発表したメイプル超合金カズレーザー（41）との最新ツーショットを公開した。

武内は、この日フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）で共演したカズレーザーと、同番組のスタジオで並んで撮った笑顔のショットを掲載。「今日、世界で一番幸せな人！カズさんおめでとーう！昨日の夕方電撃結婚のニュースに飛び上がりました！すてき！二階堂ふみちゃんのことは『シャチョー』って呼んでるって なんだかものすごくお似合いのお二人」と切り出した。

そして「サンシャインでご一緒してて、横にいてじーっと見てたけどカズさんほんとに幸せそうで、時折むふむふした表情になるのが可愛かった〜 いつもクールだけど今日は流石に違ってた〜 朝イチの幸せ、ありがとうございました！この笑顔をみなさまにもお裾分けでつ！ 今日のこの瞬間の幸せなカズさんを残したくて、初めて『一緒に写真撮ってください！』ってお願いしました。一生に一回の！ 幸せすぎる日の！ しかも朝一番の！ カズさんのビッグスマイル最高です」とつづった。

武内は自身のインスタグラムに共演者らとのツーショットを多数掲載している。