5人組ガールグループ、ILLIT（アイリット）が、初の日本公演となる「2025ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN」を10日、11日の両日、横浜・ぴあアリーナで行った。

9月の日本デビューを前にしたILLIT初の単独公演。5人がステージに登場すると、GLLIT（グリット）と呼ばれる超満員のファンから大歓声が起こった。「Billyeoon Goyangi（Do the Dance）」など2曲でキュートな魅力を振りまき、5人で「ごあいさつします。ILLITです。ようこそお越ししくださいました！」と笑顔。4階席まで大きく手を振った。

日本人メンバーのIROHA（イロハ＝17）は「皆さんと作る初めての単独公演。私たちの夢をかなえることができて本当に幸せです。魔法のようなキラキラした時間に、という通り、皆さんの目が本当にキラキラしていて」と感激。韓国人メンバーのYUNAH（ユナ＝21）は「皆さんのテンションがすごくいいですね！ ILLITに会いたかったですか？」と華やかな表情を見せた。

教室をイメージしたセットでトークやクイズを繰り広げたりと、ファンミーティングも盛りだくさん。WONHEE（ウォンヒ＝18）が松浦亜弥の「桃色片想い」を披露する一幕もあった。「Topping」では、作詞作曲を手がけたシンガー・ソングライター乃紫（noa）がサプライズ登場。「かわいくて直視できない」とILLIT愛を全開にし、初めて生披露された振り付けで一緒にパフォーマンスし、会場を沸かせた。

ステージは、昨年末のNHK紅白歌合戦で披露した大ヒット曲「Magnetic」など13曲。日本人メンバーのMOKA（モカ＝20）は「正直、緊張していましたが、4階までいっぱいで、ドッキリかと思うくらい信じられない。幸せ者だなと思います」と涙で声を詰まらせた。MINJU（ミンジュ＝21）は「とっても幸せ。どこにも行かないでね。愛してるー！」と叫び、日本デビューに弾みをつけていた。