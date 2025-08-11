夏だ！ ＜LuckyFes＞だ！ ORANGE RANGEだ！ ひたちなかの上空では、晴れ間が覗いている。これは絶好のORANGE RANGE日和になりそうな予感。RAINBOW STAGEにはたくさんのフレンズ（LuckyFes来場者）が集まった。

2年ぶりの出演となるORANGE RANGEが最初に届けたのは、ライブ初披露の新曲「裸足のチェッコリー」だ。キャッチーだが一癖ある曲調。不思議なワードセンス。HIROKI（Vo,MC）、YAMATO（Vo,MC）、RYO（Vo,MC）による鮮やかなマイクリレー。NAOTO（G）、YOH（Ba）、サポートドラマーによる骨太のバンドサウンド。“夏のレンジ”最新版楽曲が、フィールドを熱く揺らした。のちのMCによると、彼らは「ライブ初披露はLuckyFesで」と決めていたのだそう。＜LuckyFes＞帰還にかける強い想いが窺える。

続いては「ロコローション」。HIROKIとYAMATOが《青空 海 どう？このロケーション》と歌うと、RYOが「海はないけどアゲていきましょう！」と言葉を重ね、さらなる高揚感を誘った。これにはフレンズも大盛り上がり。太陽の光が徐々に強くなるなか、HIROKIが「この時間だけ（雨が）止んだ。ほんとラッキーだな」と笑った。

ORANGE RANGEがリリースした数々の名曲は、平成リバイバルブームとともに再評価されている。そんななか、HIROKIは「しかたないことは重々承知なんですけど、知ってる曲と知らない曲の落差やめてくれませんか？」というユーモアと自虐を織り交ぜた言葉を投げかけ、フレンズの笑いを誘う。さらに、フレンズに「私たちはORANGE RANGEのライブを観るにあたって、突然知らない曲が始まっても、ロコローションと同じテンションで楽しむことを全力で誓います」と宣誓させ、珍場面を生み出した。

そんなMCのあとに演奏されたのは、今年春リリースの楽曲「マジで世界変えちゃう5秒前」。鮮やかなリズムスイッチングと揺るぎないコンビネーションによるラップで、先ほどの宣誓は不要だったのでは？と思える盛り上がりを生み出した。そして、4曲を立て続けに披露するメドレーへ。「Pantyna」では観客が回すタオルによってフィールドがカラフルに彩られ、「SUSHI食べたい」ではメンバーが促すより先に《NO SUSHI NO LIFE》コールとが広がった。さらに「DANCE2」、EDMマナーに則ったビートアプローチを経て「おしゃれ番長」が届けられ、RAINBOW STAGEは灼熱のダンス天国に。RYOのアジテーションがフレンズの心を熱くさせるなか、HIROKIは「LuckyFes最高！」と手を「L」の形にして掲げた。

ライブ終盤のMCでは、RYOが「ずっとずっとライブ中心でやってきて、またこんなふうに注目してもらえて。その恩返しをしたいなと思っています」と心境を語った。RYOの言葉は「いろいろな世代の人がいるでしょう。昭和のみなさん、僕たちを支えてくれてありがとうございます。平成のみなさん、一緒にバチンとアゲていきましょう。令和の子はいるのかな？ いるとしたら、これがフェスだと、これがORANGE RANGEだと感じていただけたらと思います」と続く。熱いMCだ。

空はいつの間にかライブ開演時よりもだいぶ明るくなっていた。そして「おやおや、太陽出てきたぜ。全員で歌おうか、あの太陽に向かって！」と「イケナイ太陽」へ。冒頭のフレーズをみんなで一斉に歌った瞬間、日の光がグッと強くなった。これぞフェスマジック。嘘みたいに最高な夏の光景は、フレンズの忘れられない思い出になったはずだ。

ラストは「上海ハニー」。カチャーシーにジャンプにシンガロングに……と、フレンズが思い思いに楽しむなか、ステージ上では、袖で観ていた仲間のバンドマンも巻き込んでお祭り騒ぎだ。「ここまでアゲてくれた自分に、大きな拍手を！ またライブで会おうぜ！」と告げて去ったORANGE RANGEは、すべてのオーディエンスのテンションと自己肯定感を爆上げさせるライブの達人だった。

取材・文◎蜂須賀ちなみ

写真◎今元秀明

セットリスト

1.裸足のチェッコリー

2.ロコローション

3.マジで世界変えちゃう5秒前

4.ソイソースメドレー(Pantyna | SUSHI食べたい | DANCE2 | おしゃれ番長)

5.イケナイ太陽

6.上海ハニー

