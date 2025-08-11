Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÇËÂ»¤·¤¿Ê©Áü¤ò¡È±þµÞ½¤Íý¡É¡¡Ê¸²½Ä£¤Î¡ÖÊ¸²½ºâ¥ì¥¹¥¥å¡¼¡×ÀÐÀî¡¦²Ã²ì»Ô¤Ç½é¤Î³èÍÑ
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿Ê¸²½ºâ¤ò±þµÞ½èÃÖ¤¹¤ë¡ÖÊ¸²½ºâ¥ì¥¹¥¥å¡¼¡×¤¬¡¢²Ã²ìÃÏÊý¤Ç½é¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã²ì»ÔÂçÀ»»û¤Ë¤¢¤ëµìÂçÀ»»ûÈÍ¼ç¡¦Á°ÅÄ²È¤ÎÊîÄó»û¡Ö¼ÂÀ±¡¡×¤Ï¡¢µîÇ¯¸µÆü¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¡¢Ê¿°Â»þÂå¤«¤é¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤«¤±¤Æºî¤é¤ì¤¿Ê©Áü¤ª¤è¤½20ÂÎ¤¬ÇËÂ»¤·¡¢¸½ºß¤âÇÒ´Ñ¤¬ºÆ³«¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
º£·î8Æü¡¢¶âÂô»Ô¤ÈÆÊÌÚ¸©¤«¤é3¿Í¤ÎÊ©»Õ¤¬Ë¬¤ì¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎÍÉ¤ì¤Ç³ä¤ì¤¿Ê©Áü¤ÎÏÓ¤ò¤Ë¤«¤ï¤ò»È¤Ã¤ÆÃúÇ«¤Ë·Ò¤®¤¢¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂô»Ô¤ÎÊ©»Õ¡¦ºä¾å½ÓÍÛ¤µ¤ó¡Ö¤Ê¤«¤Ë¶Ì´ã¤È¤«¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ©Áü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸µ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ç¤¤Æ°Â¿´¤·¤¿¡£ÀèÂå¤ÎÊ©»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Ê©Áü¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Ê¸²½Ä£¤¬¹Ô¤¦¡ÖÊ¸²½ºâ¥ì¥¹¥¥å¡¼¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇ½ÅÐÃÏÊý¤ÎÈïºÒÃÏ¤òÃæ¿´¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ã²ìÃÏÊý¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£