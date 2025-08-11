再販してたーーーッッ！（歓喜）【食玩】買い逃し厳禁！「ミニフィギュア」が超キュート♡

大人もハマってしまう、嬉しいおもちゃ付きの【食玩】にご注目。サンリオキャラが大集合した「ミニフィギュア」の「チョコエッグ」が待望の再販となっており、ゲットするなら今がチャンス！ 今回は買い逃し厳禁なミニフィギュアに、あわせてチェックしたい食玩も加えて、その魅力をお届けします。

全15種類にシークレットも加わった「チョコエッグ（サンリオキャラクターズ）」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「再販キターーーーッッ！！！」と語るこちら。全15種類に加えてシークレットが1種類が入った、サンリオキャラが大集合している食玩です。コロンとした丸いエッグ型チョコの中にミニフィギュアが入っていて、ランダム仕様のため何が当たるか分からないドキドキ感も楽しめます。値段は\308（税込）。

安定して飾れそうな土台付き！

「チョコエッグ（サンリオキャラクターズ）」の中に入っているミニフィギュアをさらに深掘り！ 土台付きの安定感があるつくりになっていて、デスクや棚に飾れば癒しをプラスしてくれそうです。レポーターHaruさんは「タキシードサム」「ポムポムプリン」を引き当てており、立体感やポーズもとってもキュート。コレクション欲を刺激されそうなミニフィギュアをぜひお見逃しなく。

荷物の目印として「ちいかわ キャンディチャームズ グミ」

あわせてチェックしたいこちらは、ちいかわのキャラをモチーフにした、キャンディ型のチャームがおまけで付いてくるグミ。ランダム仕様の全8種類あるチャームはボールチェーン付きで、カバンやポーチなどに取り付けると目印として活躍してくれそう。値段は\385（税込）です。

各キャラの顔が再現されたキャンディ！

「ちいかわ キャンディチャームズ グミ」のおまけで付いてくるチャームにご注目！ 透明感のあるパッケージの両端にはストライプ柄が描かれた華やかでキュートなデザイン。キャンディ部分はちいかわキャラの顔が再現されていて、眺めているだけでも癒されそうです。何種類か集めて重ね付けするのも良いかも。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino