¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤¬È¯²Ð¡Ä¹â²¹Â¿¼¾¤Î²Æ¤ÏÅÅ¸»¥×¥é¥°¤â¤´Ãí°Õ¤ò
¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ï¥ó¥Ç¥£¡¼¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©½©ÅÄ»Ô¤Î¾ÃËÉ½ð¤Ç¡¢²Æ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬È¯²Ð¤¹¤ë½Ö´Ö¤òÌÜ·â¡£
Àµ¤·¤¯»È¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤Ì´í¸±¤¬Àø¤à¡Ö¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¡×¤ò»È¤Ã¤¿À½ÉÊ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÆÃ¤ËÊÑ²½¤Ê¤·¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¤¢¤È°µÎÏ¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¡¢¥«¥Ð¡¼¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËËÄ¤é¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÅ£¤ò»É¤·¤Æ²õ¤ì¤¿¾õÂÖ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤È¡¢1Ê¬Â¤é¤º¤Ç±ì¤¬½Ð»Ï¤á¡¢2Ê¬¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤ÈÉ½ÌÌ²¹ÅÙ¤Ï91ÅÙ¤Ë¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¥«¥Ð¡¼¤¬¤Ñ¤Ã¤¯¤ê¡£
Ãæ¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÍÏ´ä¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤Î»þ´ü¡¢²ÈÅÅ¤Î¥×¥é¥°¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¼¾µ¤¤ò´Þ¤ó¤À¤Û¤³¤ê¤Ê¤É¤¬µÍ¤Þ¤ë¤È¡¢È¯²Ð¤·¤Æ½»Âð²ÐºÒ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½©ÅÄ»Ô¾ÃËÉËÜÉô¡¦ÂçÄÍ¹ëÍ½ËÉ²ÝÄ¹¤Ï¡Ö¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤ò´Þ¤àÀ½ÉÊ¤ÎÇÑ´þ¤ËÈ¼¤¦²ÐºÒ¤âÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£°ÂÁ´¤ËÂç»ö¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£