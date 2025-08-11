サッカー・Ｊ１のＧ大阪のユースでプレーした経歴を持つ俳優の白石朋也（４６）が１０日、自身のＳＮＳを更新し、同日亡くなった元日本代表の釜本邦茂さんを追悼した。白石はＧ大阪の下部組織「釜本ＦＣ」に所属していた当時の写真をアップし、ＣＭで共演したこともあったという思い出も明かした。

以下インスタグラム全文

釜本邦茂さんのご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。ご冥福をお祈りいたします。大阪時代小学校２年生の時に所属させてもらった【釜本ＦＣ】。僕のサッカー人生のスタートでした。釜本さんのチームに所属出来るというだけで光栄でした。当時、釜本さんがＣＭに出演されていて僕たち釜本ＦＣのメンバーも一度ＣＭに出させていただきその時の釜本さんの太もものとんでもない太さ、迫力、オーラ、やはり釜本さんは大スターでした。あのＣＭでご一緒させていただけた事は一生の思い出です。ありがとうございましたそしてＪリーグが発足して釜本さんがガンバの監督になり、僕たちもＪリーグのガンバ大阪の下部組織として新たにスタートしたあの時の嬉しさは今でも覚えています。釜本ＦＣ〜ガンバ大阪と本当にありがとうございました今でもサッカーが１番好きなのは釜本さんのおかげです本当にお疲れ様でしたありがとうございました