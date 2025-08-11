¡È¥´¡¼¥¹¥È·ì´É¡É¤ËÍ×Ãí°Õ¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤ÎÏ·²½¤äÇ§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤â¡×°å»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÈÂÐºö
¡Ö¥´¡¼¥¹¥È·ì´É¤È¤Ï¡¢Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë·ìÎ®¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¡¢Í©Îî¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ì´É¤Î¤³¤È¡£²ÃÎð¤È¶¦¤ËÁý¤¨¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÏ·²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¤ê¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ä¿´Â¡ÉÂ¤Ê¤É¿¼¹ï¤ÊÉÂµ¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤á¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¹³²ÃÎð°å³Ø²ñÀìÌç°å¤Ç¡¢·ì´É¤ÎÏ·²½¤Ë¾Ü¤·¤¤³á¾°»ÖÀèÀ¸¡£
Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ëµ¡Ç½¤·¤Ê¤¤·ì´É
¡Ö·ì´É¤Ë¤Ï¿´Â¡¤«¤é·ì±Õ¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹ÂÀ¤¤Æ°Ì®¤È¤¤¤¦·ì´É¤ä¡¢Á´¿È¤Î·ì±Õ¤ò¿´Â¡¤ËÌá¤¹ÀÅÌ®¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥´¡¼¥¹¥È²½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËºÙ¤¤ÌÓºÙ·ì´É¤È¤¤¤¦·ì´É¤Î¤ß¡£¤¿¤À¡¢·ì´É¤Î¤ª¤è¤½99¡ó¤¬ÌÓºÙ·ì´É¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¿¤á¡¢¤¤Á¤ó¤Èµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸Ì¿¤Î°Ý»ý¤ËÂç¤¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê³áÀèÀ¸¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤Ê¤¼¡¢ÌÓºÙ·ì´É¤À¤±¤¬¥´¡¼¥¹¥È²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢ÌÓºÙ·ì´É¤ÎÊÉ¤¬Èó¾ï¤Ë¤â¤í¤¯¤ÆÇö¤¯¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÌÓºÙ·ì´É¤Ï¡ÈÆâÈéºÙË¦¡É¤È¤¤¤¦ºÙË¦¤¬²£°ìÎó¤ËÊÂ¤ó¤ÇÏ¢·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÉ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÙË¦Æ±»Î¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê·ä´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä·ì±Õ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÀÁÇ¤ä±ÉÍÜ¤ò¿ÈÂÎ¤Î¶ù¡¹¤ËÆÏ¤±¤¿¤ê¡¢Ï·ÇÑÊª¤äÆó»À²½ÃºÁÇ¤ò²ó¼ý¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÌÓºÙ·ì´É¤ÎÊÉ¤Ç¤¢¤ëÆâÈéºÙË¦¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎºÙË¦¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾ï¤Ë¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡¢²ÃÎð¤¬¸¶°ø¤ÇºÙË¦¤ÎÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¼þ´ü¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢À¸³è½¬´·¤¬Íð¤ì¤ÆºÙË¦¤¬½ý¤Ä¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÙË¦Æ±»Î¤ÎÏ¢·ë¤¬¤æ¤ë¤ß¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢·ì±Õ¤¬É¬Í×°Ê¾å¤ËÏ³¤ì½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¡¢·ì´É¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢·ì±Õ¤ÏÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥´¡¼¥¹¥È¾õÂÖ¤Ë¡£¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¥´¡¼¥¹¥È·ì´É¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï²ÃÎð¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÌÓºÙ·ì´É¤ÏÇ¯Îð¤È¶¦¤Ë½ù¡¹¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£65ºÐ°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢30ºÐ¤Î¤³¤í¤ËÈæ¤Ù¤Æ40¡ó¶á¤¯¸º¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¸«¤¿ÌÜ¤ÎÏ·¤±¤ä½ÅÂç¤ÊÉÂ¤ò¾·¤¯
¡ÖÌÓºÙ·ì´É¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢È´¤±ÌÓ¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢È©¤ÎÂå¼Õ¤¬Íî¤Á¤ÆÈ©¹Ó¤ì¤ä¥·¥ß¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Ï·¤±¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Ç¾¤ä¿´Â¡¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÍ×¤ÊÂ¡´ï¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¡£
¡ÖÇ¾¤Ç¥´¡¼¥¹¥È·ì´É¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢Ç¾ºÙË¦¤¬¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ÆÇ§ÃÎ¾É¤ä¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¿´Â¡¤ÎÌÓºÙ·ì´É¤¬¥´¡¼¥¹¥È²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¿´Â¡¤Ë½½Ê¬¤Ê·ì±Õ¤¬¹Ô¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ëÌµ¾É¸õÀ¿´¶Úµõ·ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´ÉÔÁ´¤Ê¤ÉÆÍÁ³»à¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë¤Î¤¬¤·¤ó¤É¤¤¡¢Â©ÀÚ¤ì¤·¤ä¤¹¤¤¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿´Â¡¤ÎÌÓºÙ·ì´É¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ï·²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸³è½¬´·¤ÎÍð¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë³èÀ»ÀÁÇ¤âÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤È³áÀèÀ¸¡£
¡Ö³èÀ»ÀÁÇ¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤Ç¼«Á³¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ëÊª¼Á¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢µÊ±ì¡¢°û¼ò¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è½¬´·¤ÎÍð¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ²á¾ê¤ËÁý¤¨¤ë¤È·ì´É¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Åü¼Á¤ËÊÐ¤Ã¤¿¿©À¸³è¡£
¡ÖÃº¿å²½Êª¤ä´Å¤¤Êª¤Î¿©¤Ù¤¹¤®¤ÇÅü¼Á¤ËÊÐ¤Ã¤¿¿©»ö¤ò·«¤êÊÖ¤··ìÅüÃÍ¤Î¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¡¢ÆâÈéºÙË¦¤¬Åü²½Êª¼Á¤ÎAGEs¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤ÇºÙË¦¤¬½ý¤Ä¤¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤òÂçÎÌ¤ËÈ¯À¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¡¢ÌÓºÙ·ì´É¤Ï¤È¤Æ¤âºÙ¤¤¤Î¤Ç¡¢¥´¡¼¥¹¥È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸¡ºº¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï·ìÎ®¤Î¾õÂÖ¤ò¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½ý¤¬¼£¤ê¤Ë¤¯¤¤¡¢¼êÂ¤¬Îä¤¨¤ë¡¢ÌÜ¤Î²¼¤Î¥¯¥Þ¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢ºÙË¦¤Ë±ÉÍÜ¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾Úµò¡£ÌÓºÙ·ì´É¤Î¥´¡¼¥¹¥È²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯Ë¡¤Ë¡ØÄÞ¾²°µÇ÷¥Æ¥¹¥È¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÞ¤Îº¬¸µ¤ò»Ø¤Ç5ÉÃ¤Û¤É·Ú¤¯²¡¤µ¤¨¤Æ¤«¤éÎ¥¤·¡¢ÀÖ¤ß¤¬Ìá¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£Ìó2ÉÃ°ÊÆâ¤ËÌá¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤¬¡¢5ÉÃ°Ê¾å¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌÓºÙ·ì´É¤ÎÆ¯¤¤¬¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¿©À¸³è¤Î²þÁ±¤Ç³èÀ»ÀÁÇ¤ò·âÂà
¡¡¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç»×¤¤Åö¤¿¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡©
¡Ö·ìÎ®¤¬´°Á´¤ËÂÚ¤Ã¤Æ·ì´É¤Î·Á¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤È¸µ¤ËÌá¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥´¡¼¥¹¥È²½¤·¤Æ¤¹¤°¤Ê¤é·ìÎ®¤¬¤è¤¯¤Ê¤ì¤ÐÉü³è¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¡£¤Þ¤¿¡¢À¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áý¤ä¤µ¤Ê¤¤¿ÈÂÎ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÅü¼Á¤ËÊÐ¤Ã¤¿¿©»ö¤òÈò¤±¡¢¿©¸å·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±µ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
¡¡³èÀ»ÀÁÇ¤òËÉ¤°¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÂÎÆâ¤Î»À²½¤òÍÞ¤¨¤Æ·ì´É¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë±ÉÍÜÁÇ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤º¤Ë¡£
¡ÖÀÄµû¤ä¥¨¥´¥ÞÌý¤Ê¤É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥ª¥á¥¬3»éËÃ»À¤Ï¡¢¹³»À²½ºîÍÑ¤¬¹â¤¯·ì´É¤ÎÏ·²½¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤¯¹³»À²½ºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÎÆâ¤Î±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óD¤ò´Þ¤àºú¤ä¤¤Î¤³¡¢·ìÎ®¤ò²þÁ±¤¹¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óE¤ò´Þ¤à¥¢¡¼¥â¥ó¥É¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¤Ê¤É¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡×
¡¡¹¹Ç¯´ü°Ê¹ß¤Î½÷À¤Ï¡¢½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬ÈçÄã²¼¤Ç·ì´É¤¬Ï·²½¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢Æ¦Æý¤Ê¤É¤ÎÂçÆ¦À½ÉÊ¤Ç¥¤¥½¥Õ¥é¥Ü¥ó¤òÊä¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡Ö½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Ï·ì´É¤ò³ÈÄ¥¤µ¤»¤Æ·ìÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¹¹Ç¯´ü°Ê¹ß¤Ï¡¢½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Ë»÷¤¿Æ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂçÆ¦À½ÉÊ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥´¡¼¥¹¥È·ì´É¤Î²þÁ±¤Ë¤Ï±¿Æ°½¬´·¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
¡ÖÂÎÆâ¤Î³èÀ»ÀÁÇ¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢·ã¤·¤¤±¿Æ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ä¥è¥¬¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ï·ìÎ®¤òÂ¥¤¹¤Î¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¿çÌ²¤Î»þ´Ö¤È¼Á¤â¡¢·ì´É¤ÎÏ·²½¤òËÉ¤°¤Î¤ËÂçÀÚ¤À¡£
¡Ö¿çÌ²ÉÔÂ¤â³èÀ»ÀÁÇ¤òÁý¤ä¤¹¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ã¤Æ¡£ÍýÁÛ¤Ï1Æü7»þ´Ö°Ê¾å¤Ç¤¹¡£¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢·ì´É¤Î¶ÛÄ¥¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤ëÌë´Ö¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥óÀÝ¼è¤ÏÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ìÅÙ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È³áÀèÀ¸¡£
¡Ö·ÑÂ³¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê³èÀ»ÀÁÇ¤òÁý¤ä¤¹¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä»Ï¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï³á¾°»ÖÀèÀ¸
³á¤ÎÌÚÆâ²Ê°å±¡±¡Ä¹¡£¼·Í¼°å±¡Áí±¡Ä¹¡£ÆüËÜ¹³²ÃÎð°å³Ø²ñÀìÌç°å¡£Áí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡¢¿ÕÂ¡Æâ²ÊÀìÌç°å¤È¤·¤Æ¡¢ÄÌ¾ï¤Î¿Ç»¡¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÔÄ´¤ËÂÎ¼Á¡¢±ÉÍÜ³Ø¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤¿¼£ÎÅ¤ÈÀ¸³è»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¨¡¢»ä¤Ã¤Æ¡¢±ÉÍÜ¼ºÄ´¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¡Ê¤ß¤é¤¤¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Ê¤É¡£
