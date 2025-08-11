¡Ú¥Î¥¢¡Û¹õ¤¤Áª¼ê²ñÄ¹¡¦¥Þ¥µËÌµÜ¡¡GHC¥¿¥Ã¥°Ã¥¼è¡Ö¥¢¥¤¥à¡¦¥¶¡¦¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó!!¡×
¡¡¥Î¥¢£±£±Æü¤ÎÀîºêÂç²ñ¤Ç£Ç£È£Ã¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢à¹õ¤¤Áª¼ê²ñÄ¹á¤È²½¤·¤¿¥Þ¥µËÌµÜ¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¡¢¿ù±ºµ®¡Ê£µ£µ¡Ë¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç£Ç£È£Ã¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¼è¤ê¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê²ñÄ¹¤È¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÄ¹¤È¤¤¤¦Í×¿¦¤Ë¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¡¢£³Æü¤Î¿À¸ÍÂç²ñ¤ÇÅÅ·âÅª¤Ëà¥Á¥§¥¢¥Þ¥óá¤È¤·¤Æ¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£²£°£°£°¡¡£Ø¡Ê£Ô£²£Ë£Ø¡Ë¡×¤Ë²ÃÆþ¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¡¢¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤Î¿ù±º¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÀ¬Ìð³Ø¡Ê£´£°¡Ë¡¢°ðÍÕÂç¼ù¡Ê£³£·¡ËÁÈ¤Î»ý¤Ä£Ç£È£Ã¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÇ®Àï¤È¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢ËÌµÜ¤¬¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤é¤·¤¯»î¹ç¤ÎÍ×½ê¤òÄù¤á¤Æ¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò½ù¡¹¤Ë¤Ä¤«¤à¡£½ªÈ×¤Ë¤ÏÀ¬Ìð¤ÎÃÆÆ»¡Ê¥é¥ê¥¢¡¼¥È¡Ë¤ò¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤Ç·Þ·â¤·¡¢°ìµ¤ÒêÀ®¤Ë¹¶¤á¹þ¤à¡£ºÇ¸å¤Ï¥µ¥¤¥È¡¼¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥¹¥È¥é¥ó¥°¥ë¥Û¡¼¥ë¥É¦Ã¤Ç¹Ê¤á¤¢¤²¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò¤â¤Ã¤¿ËÌµÜ¤Ï¡Ö²¶¤¬¥Î¥¢¤Î¥ë¡¼¥ë¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¶¤¬¡¢¥Î¥¢¤ÎÁª¼ê²ñÄ¹¡ª¡×¤ÈÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤òÀë¸À¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÀîºê¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¾®»ÔÌ±¤É¤â¡£ÌÛ¤Ã¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤±¡ª¡¡¥¢¥¤¥à¡¦¥¶¡¦¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï£Ô£²£Ë£Ø¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥³¥á¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÅÐ¾ì¡££Ï£Ú£Á£×£Á¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤Ç¡¢¥Î¥¢Æ»¾ì¤Î°Ç¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤³¤³¤Ë¡¢¿¿¤Î°Ç¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£²æ¡¹£Ô£²£Ë£Ø¤Ï¡¢ËÜÊª¤Î°Ç¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤ò¼õ¤±¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¡Ö¤³¤³¤Ë¹õ¤¤¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤¬Çò¤¤¤È¤¤¤¨¤ÐÇò¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆËÌµÜ¤Ï¡Ö²¶¤¬¥Î¥¢¤Î¥ë¡¼¥ë¤À¡£ÌÛ¤Ã¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤È¤±¡£¥¢¥¤¥à¡¦¥¶¡¦¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¡ª¡×¤ÈÍº¤¿¤±¤Ó¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£