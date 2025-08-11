¡Ú»³¸ýÅ·µ¤ Í¼´©8/11¡Û¤¢¤¹12Æü(²Ð)¤âÅÚº½ºÒ³²¤Ë¤Ï¸·½Å¤Ë·Ù²ü! ±«¤Ï¤¢¤¹¤ÎÌë¤Þ¤ÇÂ³¤¯¸«¹þ¤ß
¡üµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¡£¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¤Î±«ÎÌ¤Ï400¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤³¤í¤â
¡ü¤¢¤¹12Æü(²Ð)¤ÎÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢±«¤Ï¶¯¼å¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¹ß¤êÂ³¤¯¸«¹þ¤ß
¡ü¤¢¤¹12Æü(²Ð)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢°ú¤Â³¤ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¤Ï¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤ò
3Ï¢µÙ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ª¤È¤È¤¤9Æü(ÅÚ)¤«¤é¸©Æâ¤Ç¤ÏµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐÇÏ³¤¶®ÉÕ¶á¤ËÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¸©Æâ¤Ë¤Ï³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¼¡¡¹¤ÈÎ®¤ì¹þ¤ß¤¤Î¤¦10Æü(Æü)¸á¸å¡¢¸©¤ÎÀ¾Éô¤Ç¤ÏÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¡£²¼´Ø¤È±§Éô¤Ç¤Ï24»þ´Ö¤Ç¤Î±«ÎÌ¤¬´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÌë¡¢¸©Æâ¤Î±«¤Ï°ì»þ¡¢¾®¹¯¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦11Æü(·î)¤ÎÌ¤ÌÀ¤«¤éºÆ¤Ó³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤ÇÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤ò´ÑÂ¬¡£
¤³¤Î»þ´Ö¤â¸©Æâ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ë±«±À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¤Î±«ÎÌ¤ÏÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç400¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤Ï¡¢¤¢¤¹12Æü(²Ð)¤ÎÃëº¢¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢³³¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤¢¤¹12Æü(²Ð)¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤Ë¤Ï¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤ò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÂç±«¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Àþ¤Ï¤¢¤¹12Æü(²Ð)¤â°ú¤Â³¤¡¢ÂÐÇÏ³¤¶®ÉÕ¶á¤ËÄäÂÚ¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ13Æü(¿å)¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÄ«Á¯È¾ÅçÉÕ¶á¤Þ¤ÇËÌ¾å¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
º£Ìë¤«¤é¤¢¤¹12Æü(²Ð)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤Þ¤À¸©Æâ¤Ë¤ÏÃÇÂ³Åª¤Ë±«±À¤¬Î®¤ì¹þ¤àÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦11Æü(·î)¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢±«¤Ï¶¯¼å¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¹ß¤êÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¤¢¤¹12Æü(²Ð)¤ÎÌë¤Þ¤Ç¤Ë¹ß¤ë±«¤ÎÎÌ¤ÏÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç100¥ß¥ê¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
Á°Àþ¤¬ËÌ¤Ø±ó¤¶¤«¤ë¤¢¤¹12Æü(²Ð)¤ÎÌëÃÙ¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸©Æâ¤Î±«¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¯¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹12Æü(²Ð)¤âÃÇÂ³Åª¤Ë±«±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢±«¤Ï¶¯¼å¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¹ß¤êÂ³¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
ÌëÃÙ¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤Ï»ß¤ß»Ï¤á¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±«¤Ç¸©Æâ¤ÎÃÏÈ×¤Ï´Ë¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¹12Æü(²Ð)¤â³³Êø¤ì¤Ê¤É¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¤Ï¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¹¤¯30ÅÙ¤ËÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼¾µ¤¤¬Â¿¤¯¡¢¤«¤Ê¤ê¾ø¤·½ë¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¢¤µ¤Ã¤Æ13Æü(¿å)¤Ï¤È¤³¤í¤É¤³¤í±À¤Î·ä´Ö¤«¤éÆü¤¶¤·¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤¤Þ¤°¤ì¤Ê¤Ë¤ï¤«±«¤Î¹ß¤ë¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
14Æü(ÌÚ)¤«¤é¤Ï¹âµ¤°µ¤ÎÀªÎÏ¤¬³ÈÂç¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯²Æ¶õ¤ÈÌÔ½ë¤ÎÆü¡¹¤¬Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
ºÆ¤ÓÇ®Ãæ¾É¤ÎÂÐºö¤òÆþÇ°¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊKRY»³¸ýÊüÁ÷ µ¤¾ÝÍ½Êó»Î ½©»³¹¬µ±¡Ë