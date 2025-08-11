µÏ¿ÅªÂç±«¤Ç15¿Í»àË´28¿Í¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¡Ö30Ç¯½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¡×³ÆÃÏ¤ÇÆ»Ï©Êø²õ¤·½»Âð¤â¿»¿å¡¡Ãæ¹ñ
°Å°Ç¤ÎÃæ¡¢Àª¤¤¤è¤¯Î®¤ì¤ëÃã¿§¤¤ÂùÎ®¡£
8·î7Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦ËÌÀ¾Éô¤Î´Å½Í¾Ê¤Ç¡¢¹ë±«¤Ë¤è¤ëÃÏ³ê¤ê¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÌëÌÀ¤±¤Æ¤âÀª¤¤¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤ÂùÎ®¡£
¸½ÃÏ¤Î´Ñ¸÷»ÜÀß¤Ê¤É¤Ë¤â¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Î®¤ì½Ð¤¿ÂçÎÌ¤ÎÅÚº½¤Ë¤è¤ê¡¢»ê¤ë½ê¤ÇÆ»Ï©¤¬Êø²õ¡£
µß½õÂâ¤ËÂ¥¤µ¤ì¡¢½»Ì±¤¬ÈòÆñ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢Íö½£»Ô¤Ç¤Ï¡¢7ÆüÄ«¤«¤é¶¯¤¤±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¡¢°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï24»þ´Ö¤Ç220.2mm¤Î¹ß¿åÎÌ¤òµÏ¿¡£
Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë15¿Í¤¬»àË´¡¢28¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç±«¤ÎÈï³²¤ÏÆîÉô¤Î¹Åì¾Ê¤Ç¤â¡£
½»Âð¤ÏÂÀ¤â¤â¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¿»¿å¡£
ÅÝ²õ¤·¤¿²È²°¤Ï¤¬¤ì¤¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ä¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ê¤É¤ÎÀ¸³èÍÑÉÊ¤âÎ®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½»¿Í¤Ï¡Ö30Ç¯½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¿å°Ì¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹½£»Ô¤Ç¤Ï¡¢8·î¤ÎÊ¿¶Ñ¹ß¿åÎÌ¤Î¤Û¤Ü3ÇÜ¤È¤¤¤¦µÏ¿Åª¤Ê±«¤¬¹ß¤ê¡¢ÅÚº½Êø¤ì¤Ê¤É¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â7¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£