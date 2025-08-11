¡ÚÆÃ¹¶Ââ¡Û¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¡¢ÏÃ¤·¤¿¤¤¡¢ÌµÀ¤Ë¡×Îø¿Í¤Î¥Þ¥Õ¥éー´¬¤½Ð·â¡¡°¦¤ò´Ó¤¤¤¿2¿Í¤òÉÁ¤¤¤¿ÉñÂæ¾å±é
¡¡¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¡¢ÏÃ¤·¤¿¤¤¡¢ÌµÀ¤Ë¡×¡£Îø¿Í¤Î¥Þ¥Õ¥éー¤ò´¬¤¡¢ÃÎÍ÷¤«¤é½Ð·â¤·¤¿ÆÃ¹¶Ââ°÷¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Àï»þÃæ¡¢°¦¤ò´Ó¤¤¤¿2¿Í¤òÉÁ¤¤¤¿ÉñÂæ¤¬¡¢Æî¶å½£»Ô¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê·êß·ÍøÉ×Âç°ÓÌò¡¦µÜÅÄ¹¸»Ö¤µ¤ó¡Ë
¡Ö 10·î1Æü¤è¤ê¡¢Î¦ÏÉ¤È¤·¤ÆÆþ¹»¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡×
¡¡Æî¶å½£»Ô¤ÎÃÎÍ÷Ê¸²½²ñ´Û¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿ÉñÂæ¡Ö¸«¾å¤²¤ë¶õ¤ÎÈàÊý¤Ë¡×¡£¼Âºß¤·¤¿ÆÃ¹¶Ââ°÷¡¢Ê¡Åç½Ð¿È¤Î·êß·ÍøÉ×Âç°Ó¤Èº§Ìó¼Ô¡¦ÃÒ·Ã»Ò¤µ¤ó¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ÃÎÍ÷ÆÃ¹¶Ê¿ÏÂ²ñ´Û¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿2¿Í¤Î¼ê»æ¤äÆüµ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢89ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃÒ·Ã»Ò¤µ¤ó¤Î¾Ú¸À¤ò¤â¤È¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÃÄ°÷¤Ë²Ã¤¨¡¢¼¯»ùÅç¹â¹»±é·àÉô¤äÀîÊÕ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー´É¸¹³ÚÃÄ¤Ê¤É¤â²Ã¤ï¤ê¡¢²áµîºÇÂç¡¢Ìó60¿Í¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡Âç³Ø¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¿Þ½ñ¼¼¤Ç»Ê½ñ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿·êß·¤µ¤ó¤È¡¢»Ê½ñ¤Î¼Â½¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ÃÒ·Ã»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë¼æ¤«¤ì¹ç¤¤¡¢¸òºÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÀïÁè¤¬2¿Í¤Ë°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¹ñ²È¤¬ºÇ¤âµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¹Ò¶õÊ¼¡£¤³¤Î¹Ò¶õÀïÎÏ¤Îº¹¤¬¤³¤ÎÀïÁè¤Î¹ÔÊý¤ò·è¤á¤ë¡×
¡¡·êß·¤µ¤ó¤Ï¼«¤é»Ö´ê¤·¡¢Î¦·³¤Î¹Ò¶õÂâ¤ËÆþÂâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¥Þ¥Õ¥éー¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤·¤Æ¡×
¡ÊÃÒ·Ã»Ò¤µ¤óÌò¡Ë
¡ÖÍøÉ×¤µ¤ó¤Ï»ä¤Î¥Þ¥Õ¥éー¤ò´¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÖ¤·¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤Î¤Á¤Ë2¿Í¤Ïº§Ìó¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢·êß·¤µ¤ó¤ÏÆÃ¹¶Ââ¤ò»Ö´ê¡£1945Ç¯4·î12Æü¡¢ÃÎÍ÷Èô¹Ô¾ì¤«¤é½Ð·â¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦°Ê³°¤Ë²¿Êª¤â¤Ê¤¤¡£ÃÒ·Ã»Ò¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¡¢ÏÃ¤·¤¿¤¤¡¢ÌµÀ¤Ë¡£º£¸å¤ÏÌÀ¤ë¤¯Ï¯¤é¤«¤Ë¡£¼«Ê¬¤âÉé¤±¤º¤ËÏ¯¤é¤«¤Ë¾Ð¤Ã¤ÆÀ¬¤¯¡×
¡¡·êß·¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÒ·Ã»Ò¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Õ¥éー¤ò´¬¤¡¢½Ð·â¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£23ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊµÒ¡Ë
¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÀïÁè¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¡×
¡ÊÃæ³ØÀ¸¡Ë
¡ÖÀïÁè¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·êß·¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Æº£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¡¢»ä¤¿¤Á¤â¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¤Âå¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤¿¤À·êß·¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°ÆÏ¤±¤ë¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð½½Ê¬¤À¤È¤ª¤â¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡£²áµî¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¡£±é·à¤Ï¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡°¦¤¹¤ë¿Í¤ä²ÈÂ²¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë»¶¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£